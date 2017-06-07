7 июня 2017, 14:01

Volkswagen Arteon появится в России в 2018 году

Arteon дебютировал в марте текущего года на автосалоне в Женеве. Модель является преемником Passat CC. В основе новинки лежит та же версия модульной платформы MQB, которая использовалась при разработке Passat последнего поколения.
^
Известно, что российским покупателям предложат новинку с двумя 2-литровыми бензиновыми турбомоторами TSI мощностью 190 и 280 л.с., пару которым составит 7-ступенчатый DGS. Доступны варианты как с передним, так и с полным приводом. В частности, 190-сильный вариант подразумевает передний привод, а полный – опционально. Зато версия 280 л.с. будет исключительно полноприводной.
 
Одновременно обсуждается возможность представления дилерами третьей версии – с 150-сильным дизелем, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
 
Лифтбэк, как сообщалось ранее, пришел на смену Passat CC, в основу новинки положена модульная архитектура MQB. По габаритам Arteon примерно сопоставим со Skoda Superb, хотя и чуть ниже. Габариты модели следующие: высота – 1 427 мм, длина – 4 862 мм, ширина – 1 871 мм, колесная база равна 2 841 мм. Багажник Arteon вмещает от 563 до 1557 литров, в зависимости от сложенных/разобранных задних сидениях.
 
В список оснащения модели войдут климат-контроль, электропривод передних кресел, мультимедийная система с 6,5-дюймовым дисплеем и светодиодная оптика. За дополнительную плату предложат трехзонный климат-контроль, функцию массажа для водительского и переднего пассажирского сидений и проекционный экран. Цены на новинку в России пока уточняются.
 
Добавим, что информация о возможном расширении линейки модификаций новой модели появились после Женевского автосалона. Сейчас возможность создания универсала подтвердили и представители немецкого автопроизводителя.
 
«Мы намерены превратить Arteon в целое семейство моделей, — ранее заявлял руководитель линейки продуктов Volkswagen Эльмар Лихарц. — Сейчас есть идея сделать универсал и хоть официально выход этой версии не подтвержден, у нее есть хорошие шансы стать серийной».
 
Производство модели налажено на мощностях завода Volkswagen в немецком городе Эмден.
Купить авто VW, Фольксваген

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
Форум Volkswagen Passat
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
Форум Volkswagen Vento
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
Амангельды
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Тест-драйв Audi A5 Sportback: шелк и специи
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Volkswagen Arteon появится в России в 2018 году
Известно, что российским покупателям предложат новинку с двумя 2-литровыми бензиновыми турбомоторами TSI мощностью 190 и 280 л.с., пару которым составит 7-ступенчатый DGS. Доступны варианты как с передним, так и с полным приводом. В частности, 190-сильный вариант подразумевает передний привод, а полный – опционально. Зато версия 280 л.с. будет исключительно полноприводной. Одновременно обсуждается возможность представления дилерами третьей версии – с 150-сильным дизелем, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Лифтбэк, как сообщалось ранее, пришел на смену Passat CC, в основу новинки положена модульная архитектура MQB. По габаритам Arteon примерно сопоставим со Skoda Superb, хотя и чуть ниже. Габариты модели следующие: высота – 1 427 мм, длина – 4 862 мм, ширина – 1 871 мм, колесная база равна 2 841 мм. Багажник Arteon вмещает от 563 до 1557 литров, в зависимости от сложенных/разобранных задних сидениях. В список оснащения модели войдут климат-контроль, электропривод передних кресел, мультимедийная система с 6,5-дюймовым дисплеем и светодиодная оптика. За дополнительную плату предложат трехзонный климат-контроль, функцию массажа для водительского и переднего пассажирского сидений и проекционный экран. Цены на новинку в России пока уточняются. Добавим, что информация о возможном расширении линейки модификаций новой модели появились после Женевского автосалона. Сейчас возможность создания универсала подтвердили и представители немецкого автопроизводителя. «Мы намерены превратить Arteon в целое семейство моделей, — ранее заявлял руководитель линейки продуктов Volkswagen Эльмар Лихарц. — Сейчас есть идея сделать универсал и хоть официально выход этой версии не подтвержден, у нее есть хорошие шансы стать серийной». Производство модели налажено на мощностях завода Volkswagen в немецком городе Эмден.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Республика Башкортостан Сыктывкар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG