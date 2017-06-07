7 июня 2017, 14:01
Volkswagen Arteon появится в России в 2018 году
Arteon дебютировал в марте текущего года на автосалоне в Женеве. Модель является преемником Passat CC. В основе новинки лежит та же версия модульной платформы MQB, которая использовалась при разработке Passat последнего поколения.
Известно, что российским покупателям предложат новинку с двумя 2-литровыми бензиновыми турбомоторами TSI мощностью 190 и 280 л.с., пару которым составит 7-ступенчатый DGS. Доступны варианты как с передним, так и с полным приводом. В частности, 190-сильный вариант подразумевает передний привод, а полный – опционально. Зато версия 280 л.с. будет исключительно полноприводной.
Одновременно обсуждается возможность представления дилерами третьей версии – с 150-сильным дизелем, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Лифтбэк, как сообщалось ранее, пришел на смену Passat CC, в основу новинки положена модульная архитектура MQB. По габаритам Arteon примерно сопоставим со Skoda Superb, хотя и чуть ниже. Габариты модели следующие: высота – 1 427 мм, длина – 4 862 мм, ширина – 1 871 мм, колесная база равна 2 841 мм. Багажник Arteon вмещает от 563 до 1557 литров, в зависимости от сложенных/разобранных задних сидениях.
В список оснащения модели войдут климат-контроль, электропривод передних кресел, мультимедийная система с 6,5-дюймовым дисплеем и светодиодная оптика. За дополнительную плату предложат трехзонный климат-контроль, функцию массажа для водительского и переднего пассажирского сидений и проекционный экран. Цены на новинку в России пока уточняются.
Добавим, что информация о возможном расширении линейки модификаций новой модели появились после Женевского автосалона. Сейчас возможность создания универсала подтвердили и представители немецкого автопроизводителя.
«Мы намерены превратить Arteon в целое семейство моделей, — ранее заявлял руководитель линейки продуктов Volkswagen Эльмар Лихарц. — Сейчас есть идея сделать универсал и хоть официально выход этой версии не подтвержден, у нее есть хорошие шансы стать серийной».
Производство модели налажено на мощностях завода Volkswagen в немецком городе Эмден.
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Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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