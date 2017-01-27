27 января 2017, 16:40

Volkswagen Golf GTI станет гибридом

Модель следующего поколения обзаведется гибридной силовой установкой. Благодаря изменениям планируется повысить производительность автомобиля, при этом снизить расход топлива и уровень выбросов.
По некоторым данным, гибридная версия Golf GTI поступит в официальные дилерские центры в 2020 году. За счет 48-вольтовой электрической установки, а также интегрированного двигателя, новый автомобиль сможет войти в категорию транспортных средств, которые не вредят окружающей среде. Производитель намерен сделать машину самой мощность в семействе Golf. Сообщается, что после модификации, Golf GTI будет генерировать 261 л.с.
 
По официальным данным, новинка появится на рынке Великобритании в 2020 году. Даже тогда машина сохранит 2-литровый турбированный бензиновый двигатель, который будет работать в паре с 48-вольтовой электрической системой.
 
Новинка будет производиться на базе платформы Mk7. Стоимость пока неизвестна.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Golf GTI 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин220
Объем двигателя1984
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.5
Загородный цикл5.1
Смешанный цикл6.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Гольф ГТИ

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Комментарии
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Отзывы по теме
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
Отзыв о Volkswagen Golf GTI 1999 года
Друг купил себе такой авто, лично мое мнение- салон без особых наворотов, легкий в управлении и хорошо держит дорогу.
Rutin
Отзыв о Volkswagen Golf GTI 2010 года
Если в вашей душе еще жив тот беззаботный мальчишка, то эта машина для вас. Немецкие инженеры использовали тридцатилетний опыт создания Гольфа и вложили самые лучшие достижения в этой машине. Уже анонсирована разработка следующей серии Гольфа, которую собираются делать на комбинированном экологичном ...
sirWill
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Volkswagen Golf GTI станет гибридом
По некоторым данным, гибридная версия Golf GTI поступит в официальные дилерские центры в 2020 году. За счет 48-вольтовой электрической установки, а также интегрированного двигателя, новый автомобиль сможет войти в категорию транспортных средств, которые не вредят окружающей среде. Производитель намерен сделать машину самой мощность в семействе Golf. Сообщается, что после модификации, Golf GTI будет генерировать 261 л.с. По официальным данным, новинка появится на рынке Великобритании в 2020 году. Даже тогда машина сохранит 2-литровый турбированный бензиновый двигатель, который будет работать в паре с 48-вольтовой электрической системой. Новинка будет производиться на базе платформы Mk7. Стоимость пока неизвестна.
2017-01-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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