Volkswagen Golf GTI станет гибридом

Модель следующего поколения обзаведется гибридной силовой установкой. Благодаря изменениям планируется повысить производительность автомобиля, при этом снизить расход топлива и уровень выбросов.
По некоторым данным, гибридная версия Golf GTI поступит в официальные дилерские центры в 2020 году. За счет 48-вольтовой электрической установки, а также интегрированного двигателя, новый автомобиль сможет войти в категорию транспортных средств, которые не вредят окружающей среде. Производитель намерен сделать машину самой мощность в семействе Golf. Сообщается, что после модификации, Golf GTI будет генерировать 261 л.с.
По официальным данным, новинка появится на рынке Великобритании в 2020 году. Даже тогда машина сохранит 2-литровый турбированный бензиновый двигатель, который будет работать в паре с 48-вольтовой электрической системой.
Новинка будет производиться на базе платформы Mk7. Стоимость пока неизвестна.
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По некоторым данным, гибридная версия Golf GTI поступит в официальные дилерские центры в 2020 году. За счет 48-вольтовой электрической установки, а также интегрированного двигателя, новый автомобиль сможет войти в категорию транспортных средств, которые не вредят окружающей среде. Производитель намерен сделать машину самой мощность в семействе Golf. Сообщается, что после модификации, Golf GTI будет генерировать 261 л.с. По официальным данным, новинка появится на рынке Великобритании в 2020 году. Даже тогда машина сохранит 2-литровый турбированный бензиновый двигатель, который будет работать в паре с 48-вольтовой электрической системой. Новинка будет производиться на базе платформы Mk7. Стоимость пока неизвестна.
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