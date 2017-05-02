21
2 мая 2017, 12:38

Volkswagen Golf R показали в версии Performance

Отличительной особенностью «заряженного» хэтчбека Volkswagen Golf R в версии Performance стал «рычащий» звук – как у ближайшего конкурента по рынку Ford Focus RS.
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Представленная на Женевском автосалоне модель была создана специально для европейского рынка. Покупатели могут узнать Golf R в версии Performance по титановой выхлопной системе Akrapovic.
 
Судя по появившемуся в сети видео, она способна придать автомобилю «рычание», словно это раллийная версия. Однако по оценке экспертов, звук все же тише, нежели у Ford Focus RS.
 
Кроме новой выхлопной системы пакет Performance дополнен набором шин Michelin Pilot Sport Cup 2, особыми тормозами и модифицированным задним спойлером. Также разработчики затемнили фары и переработали передний бампер. Под капотом Volkswagen Golf R Performance установлен производительный 2-литровый силовой агрегат, способный генерировать 306 л.с.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Golf R-Line 1.4 MTVolkswagen Golf R-Line 1.4 MT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовхэтчбек хэтчбек
Количество дверей/мест3/5 3/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125 125
Объем двигателя1395 1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл6.7 6.7
Загородный цикл4.3 4.3
Смешанный цикл5.2 5.2
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
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Volkswagen Golf R показали в версии Performance
Представленная на Женевском автосалоне модель была создана специально для европейского рынка. Покупатели могут узнать Golf R в версии Performance по титановой выхлопной системе Akrapovic. Судя по появившемуся в сети видео, она способна придать автомобилю «рычание», словно это раллийная версия. Однако по оценке экспертов, звук все же тише, нежели у Ford Focus RS. Кроме новой выхлопной системы пакет Performance дополнен набором шин Michelin Pilot Sport Cup 2, особыми тормозами и модифицированным задним спойлером. Также разработчики затемнили фары и переработали передний бампер. Под капотом Volkswagen Golf R Performance установлен производительный 2-литровый силовой агрегат, способный генерировать 306 л.с.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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