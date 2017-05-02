21
2 мая 2017, 12:38
Volkswagen Golf R показали в версии Performance
Отличительной особенностью «заряженного» хэтчбека Volkswagen Golf R в версии Performance стал «рычащий» звук – как у ближайшего конкурента по рынку Ford Focus RS.
Представленная на Женевском автосалоне модель была создана специально для европейского рынка. Покупатели могут узнать Golf R в версии Performance по титановой выхлопной системе Akrapovic.
Судя по появившемуся в сети видео, она способна придать автомобилю «рычание», словно это раллийная версия. Однако по оценке экспертов, звук все же тише, нежели у Ford Focus RS.
Кроме новой выхлопной системы пакет Performance дополнен набором шин Michelin Pilot Sport Cup 2, особыми тормозами и модифицированным задним спойлером. Также разработчики затемнили фары и переработали передний бампер. Под капотом Volkswagen Golf R Performance установлен производительный 2-литровый силовой агрегат, способный генерировать 306 л.с.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
|Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|3/5
|3/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|125
|125
|Объем двигателя
|1395
|1395
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|6.7
|6.7
|Загородный цикл
|4.3
|4.3
|Смешанный цикл
|5.2
|5.2
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
очень хороший авто.
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