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2 мая 2017, 15:03

Volkswagen Golf Sportsvan выходит на китайский рынок

Кроссовая версия компактвэна оснащена атмосферным двигателем 1,6 литра и двумя турбомоторами объемом 1,2 и 1,4 литра. В КНР цена новинки составляет 131 900 юаней.
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Покупателям на выбор предоставляются версии с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 7-скоростной робот DSG. В классическом представлении Volkswagen Golf Sportsvan содержит 9 подушек безопасности, стабилизационную систему, центр мультимедиа, экран размером 5 дюймов и другие технические новинки.
 
Кроме того, автомобиль имеет увеличенную по сравнению с классической моделью Golf колесную базу. Известно, что кросс-версия Golf Sportsvan будет собираться на основе современной модульной платформы MQB.
 
В зависимости от комплектации стоимость Golf Sportsvan на китайском рынке составит – в переводе на российские деньги - от 1 100 000 до 1 640 000 рублей.
 
Добавим также, что ранее автоконцерн показал «заряженный» хэтчбек Golf R в версии Performance, конкурирующий с Ford Focus RS.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.7
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл5.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Гольф, Гольф 7

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
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Volkswagen Golf Sportsvan выходит на китайский рынок
Покупателям на выбор предоставляются версии с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 7-скоростной робот DSG. В классическом представлении Volkswagen Golf Sportsvan содержит 9 подушек безопасности, стабилизационную систему, центр мультимедиа, экран размером 5 дюймов и другие технические новинки. Кроме того, автомобиль имеет увеличенную по сравнению с классической моделью Golf колесную базу. Известно, что кросс-версия Golf Sportsvan будет собираться на основе современной модульной платформы MQB. В зависимости от комплектации стоимость Golf Sportsvan на китайском рынке составит – в переводе на российские деньги - от 1 100 000 до 1 640 000 рублей. Добавим также, что ранее автоконцерн показал «заряженный» хэтчбек Golf R в версии Performance, конкурирующий с Ford Focus RS.
2017-05-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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