6 июня 2017, 09:58
Volkswagen Golf уйдет с российского рынка
Российские дилеры в ближайшие месяцы намерены прекратить продажи хэтчбеков Volkswagen Golf, популярных в разных странах на протяжении нескольких лет. Официальное представительство производителя заявляет, что продажи модели невысоки.
Поставки со складов были остановлены еще в прошлом году, недавно эта модель исчезла с российского сайта компании, а дилерский запас уже почти иссяк. Осталось только несколько авто прошлого года выпуска, причем все они с турбомоторами 1.4 TSI, полным оснащением и ценами 1 400 000 – 1 500 000 рублей. При этом прекращение поставок совпало с выходом обновленного Volkswagen Golf, который уже продается в Европе.
В азиатских странах и в Китае в частности не так давно появилась кроссовая версия компактвэна, оснащенная атмосферником 1,6 литра и двумя турбомоторами объемом 1,2 и 1,4 литра. В КНР цена новинки составляет 131 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 100 000 рублям.
Покупателям на выбор предоставляются версии с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 7-скоростной робот DSG. В классическом представлении Volkswagen Golf Sportsvan содержит 9 подушек безопасности, стабилизационную систему, центр мультимедиа, экран размером 5 дюймов и другие технические новинки.
Кроме того, автомобиль имеет увеличенную по сравнению с классической моделью Golf колесную базу. Известно, что кросс-версия Golf Sportsvan будет собираться на основе современной модульной платформы MQB.
Со своей стороны, российское представительство Volkswagen обосновывает прекращение поставок небольшим объемом продаж, а это может быть спровоцировано высокими ценами. Компания заверяет, что Golf обязательно вернется на российский рынок, правда, непонятно, когда.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|3/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|125
|Объем двигателя
|1395
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|6.7
|Загородный цикл
|4.3
|Смешанный цикл
|5.2
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
очень хороший авто.
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