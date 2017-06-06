6 июня 2017, 09:58

Volkswagen Golf уйдет с российского рынка

Российские дилеры в ближайшие месяцы намерены прекратить продажи хэтчбеков Volkswagen Golf, популярных в разных странах на протяжении нескольких лет. Официальное представительство производителя заявляет, что продажи модели невысоки.
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Поставки со складов были остановлены еще в прошлом году, недавно эта модель исчезла с российского сайта компании, а дилерский запас уже почти иссяк. Осталось только несколько авто прошлого года выпуска, причем все они с турбомоторами 1.4 TSI, полным оснащением и ценами 1 400 000 – 1 500 000 рублей. При этом прекращение поставок совпало с выходом обновленного Volkswagen Golf, который уже продается в Европе.
 
В азиатских странах и в Китае в частности не так давно появилась кроссовая версия компактвэна, оснащенная атмосферником 1,6 литра и двумя турбомоторами объемом 1,2 и 1,4 литра. В КНР цена новинки составляет 131 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 100 000 рублям.
Volkswagen Golf
Выпускается с 1984 г.
Новый от 1 197 000 до 2 527 000 Р
Объявлений: 333
Отзывов: 6
Покупателям на выбор предоставляются версии с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 7-скоростной робот DSG. В классическом представлении Volkswagen Golf Sportsvan содержит 9 подушек безопасности, стабилизационную систему, центр мультимедиа, экран размером 5 дюймов и другие технические новинки.
 
Кроме того, автомобиль имеет увеличенную по сравнению с классической моделью Golf колесную базу. Известно, что кросс-версия Golf Sportsvan будет собираться на основе современной модульной платформы MQB.
 
Со своей стороны, российское представительство Volkswagen обосновывает прекращение поставок небольшим объемом продаж, а это может быть спровоцировано высокими ценами. Компания заверяет, что Golf обязательно вернется на российский рынок, правда, непонятно, когда.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.7
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл5.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Гольф, Гольф 7

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
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Volkswagen Golf уйдет с российского рынка
Поставки со складов были остановлены еще в прошлом году, недавно эта модель исчезла с российского сайта компании, а дилерский запас уже почти иссяк. Осталось только несколько авто прошлого года выпуска, причем все они с турбомоторами 1.4 TSI, полным оснащением и ценами 1 400 000 – 1 500 000 рублей. При этом прекращение поставок совпало с выходом обновленного Volkswagen Golf, который уже продается в Европе. В азиатских странах и в Китае в частности не так давно появилась кроссовая версия компактвэна, оснащенная атмосферником 1,6 литра и двумя турбомоторами объемом 1,2 и 1,4 литра. В КНР цена новинки составляет 131 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 100 000 рублям.{{model_1818}}Покупателям на выбор предоставляются версии с 5-ступенчатой механической коробкой передач и 7-скоростной робот DSG. В классическом представлении Volkswagen Golf Sportsvan содержит 9 подушек безопасности, стабилизационную систему, центр мультимедиа, экран размером 5 дюймов и другие технические новинки. Кроме того, автомобиль имеет увеличенную по сравнению с классической моделью Golf колесную базу. Известно, что кросс-версия Golf Sportsvan будет собираться на основе современной модульной платформы MQB. Со своей стороны, российское представительство Volkswagen обосновывает прекращение поставок небольшим объемом продаж, а это может быть спровоцировано высокими ценами. Компания заверяет, что Golf обязательно вернется на российский рынок, правда, непонятно, когда.
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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