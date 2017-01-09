Volkswagen Group стал лидером продаж 2016 года

Во всех странах реализовано более 10 000 000 ед. этой марки, по сравнению с 2015 годом рост составил 1,4 %. Компания оттеснила на 2 место Toyota Motors, продавшую 9 947 000 авто.
Следующий за ними международный альянс Renault-Nissan сумел продать 8 513 000 экземпляров, улучшив результат на 6,2 % за счет расширения модельного ряда. На 4 месте отмечена южнокорейская компания Hyundai (8 176 000 автомобилей, рост на 1,9 %). Пятерку лидеров замыкает американская корпорация General Motors (7 972 000 изделий, улучшение на 0,3 %).
Ниже показатели у Ford (6 296 000; рост 1,7 %), Honda (4 907 000; увеличение на 4,7 %), Fiat Chrysler Automobiles (4 864 000; плюс 2,5 %), PSA Peugeot Citroen (3 248 000; уменьшение на 1 %) и Suzuki (2 856 000; улучшение на 0,3 %).
Поменял я год назад почти всю ходовую на Вольво. Ну, думаю, хватит надолго. Но уже в конце лета стало что-то конкретно стучать спереди. Пришлось заказывать правый наконечник рулевой тяги 301983EGT и левый 301982EGT заодно.взял (по одному их менять все равно нет смысла) . Взял именно эту марку по совету ...
Следующий за ними международный альянс Renault-Nissan сумел продать 8 513 000 экземпляров, улучшив результат на 6,2 % за счет расширения модельного ряда. На 4 месте отмечена южнокорейская компания Hyundai (8 176 000 автомобилей, рост на 1,9 %). Пятерку лидеров замыкает американская корпорация General Motors (7 972 000 изделий, улучшение на 0,3 %). Ниже показатели у Ford (6 296 000; рост 1,7 %), Honda (4 907 000; увеличение на 4,7 %), Fiat Chrysler Automobiles (4 864 000; плюс 2,5 %), PSA Peugeot Citroen (3 248 000; уменьшение на 1 %) и Suzuki (2 856 000; улучшение на 0,3 %).
В избранное