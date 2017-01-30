Volkswagen лидирует по продажам в мире

До этого года лидерство держал автопроизводитель Toyota Motor. Но в 2016 году, даже несмотря на рост продаж Toyota, мировые продажи Volkswagen Group все равно оказались выше, составив 10 300 000 автомобилей.
Стоит отметить, что в России продажи Volkswagen упали на 4,3 %, однако это не помещало концерну занять лидирующие позиции в мировых продажах.
Ранее Toyota в течение 4 лет занимала первое место по продажам автомобилей. Причиной столь стремительного падения стали все же отличающиеся результаты продаж в разных странах. Например, Toyota оказалась менее популярна в США, в это же время автомобили Volkswagen скупали в Китае из-за снижения налогов.
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки...
В чем проблема?
Стоит отметить, что в России продажи Volkswagen упали на 4,3 %, однако это не помещало концерну занять лидирующие позиции в мировых продажах. Ранее Toyota в течение 4 лет занимала первое место по продажам автомобилей. Причиной столь стремительного падения стали все же отличающиеся результаты продаж в разных странах. Например, Toyota оказалась менее популярна в США, в это же время автомобили Volkswagen скупали в Китае из-за снижения налогов.
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