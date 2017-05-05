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5 мая 2017, 09:42

Volkswagen на четверть увеличил продажи коммерческого транспорта

Российские дилеры Volkswagen в апреле реализовали 640 легких коммерческих автомобилей, что на 27 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлым годом.
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По итогам 4 месяцев нынешнего года продажи коммерческих авто марки Volkswagen в России выросли на 12% и составили 1 950 ед., передает «Автостат».
 
Положительная динамика наметилась еще год назад, весной 2016 года. Наибольшим спросом у клиентов по-прежнему пользуются автомобили серии Т (Transporter, Caravelle, Multivan). На эту группу моделей приходится более половины всего объема продаж марки. Например, в апреле реализовано 399 автомобилей серии Т, в том числе 231 автомобилей модели Caravelle.
 
В обозримой перспективе – запуск продаж модели Amarok c 3-литровым двигателем V6 и Crafter нового поколения, которые уже доступны для заказа у дилеров.
 
Добавим также, что в конце мая стартует производство нового Crafter для российского рынка, а первые автомобили передадут клиентам уже в июле. Покупателям станут доступны все размеры кузовов, 3 варианта привода – передний, задний, полный 4Motion, 2 варианта трансмиссии – 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая.
 
Цены на базовые комплектации Crafter-30-фургон (3 тонны) начинаются от 1 996 000 рублей и на Crafter-35-фургон (3,5 тонны) – от 2 024 700 рублей.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
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Лада
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Volkswagen на четверть увеличил продажи коммерческого транспорта
По итогам 4 месяцев нынешнего года продажи коммерческих авто марки Volkswagen в России выросли на 12% и составили 1 950 ед., передает «Автостат». Положительная динамика наметилась еще год назад, весной 2016 года. Наибольшим спросом у клиентов по-прежнему пользуются автомобили серии Т (Transporter, Caravelle, Multivan). На эту группу моделей приходится более половины всего объема продаж марки. Например, в апреле реализовано 399 автомобилей серии Т, в том числе 231 автомобилей модели Caravelle. В обозримой перспективе – запуск продаж модели Amarok c 3-литровым двигателем V6 и Crafter нового поколения, которые уже доступны для заказа у дилеров. Добавим также, что в конце мая стартует производство нового Crafter для российского рынка, а первые автомобили передадут клиентам уже в июле. Покупателям станут доступны все размеры кузовов, 3 варианта привода – передний, задний, полный 4Motion, 2 варианта трансмиссии – 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая. Цены на базовые комплектации Crafter-30-фургон (3 тонны) начинаются от 1 996 000 рублей и на Crafter-35-фургон (3,5 тонны) – от 2 024 700 рублей.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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