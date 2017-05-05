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5 мая 2017, 09:42
Volkswagen на четверть увеличил продажи коммерческого транспорта
Российские дилеры Volkswagen в апреле реализовали 640 легких коммерческих автомобилей, что на 27 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлым годом.
По итогам 4 месяцев нынешнего года продажи коммерческих авто марки Volkswagen в России выросли на 12% и составили 1 950 ед., передает «Автостат».
Положительная динамика наметилась еще год назад, весной 2016 года. Наибольшим спросом у клиентов по-прежнему пользуются автомобили серии Т (Transporter, Caravelle, Multivan). На эту группу моделей приходится более половины всего объема продаж марки. Например, в апреле реализовано 399 автомобилей серии Т, в том числе 231 автомобилей модели Caravelle.
В обозримой перспективе – запуск продаж модели Amarok c 3-литровым двигателем V6 и Crafter нового поколения, которые уже доступны для заказа у дилеров.
Добавим также, что в конце мая стартует производство нового Crafter для российского рынка, а первые автомобили передадут клиентам уже в июле. Покупателям станут доступны все размеры кузовов, 3 варианта привода – передний, задний, полный 4Motion, 2 варианта трансмиссии – 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая.
Цены на базовые комплектации Crafter-30-фургон (3 тонны) начинаются от 1 996 000 рублей и на Crafter-35-фургон (3,5 тонны) – от 2 024 700 рублей.
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Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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