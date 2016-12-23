23 декабря 2016, 08:54

Volkswagen обновил Golf

Базовая модель теперь укомплектована литровым турбомотором мощностью 85 л.с., а «заряженные» варианты R и R Variant - 2-литровым, мощностью 310 л.с. Полноприводный авто разгоняется до 100 км/ч за 4,6 сек.
Известно, что комплектация Trendlin обойдется покупателям в 17 850 евро (примерно 1 134 600 рублей). Расход на 100 км заявлен 4,8 литра топлива.
 
Также стала доступна полноприводная модель с 2-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. Данная вариация авто будет стоить 29 600 евро (примерно 1 881 000 рублей). За универсал Golf придется заплатить 30 750 евро (1 954 500 рублей).

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.7
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл5.2
ТопливоАИ-95
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Купить авто VW, Фольксваген Гольф, Гольф 7

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
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Volkswagen обновил Golf
Известно, что комплектация Trendlin обойдется покупателям в 17 850 евро (примерно 1 134 600 рублей). Расход на 100 км заявлен 4,8 литра топлива. Также стала доступна полноприводная модель с 2-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. Данная вариация авто будет стоить 29 600 евро (примерно 1 881 000 рублей). За универсал Golf придется заплатить 30 750 евро (1 954 500 рублей).
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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