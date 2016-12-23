Volkswagen обновил Golf

Базовая модель теперь укомплектована литровым турбомотором мощностью 85 л.с., а «заряженные» варианты R и R Variant - 2-литровым, мощностью 310 л.с. Полноприводный авто разгоняется до 100 км/ч за 4,6 сек.
Известно, что комплектация Trendlin обойдется покупателям в 17 850 евро (примерно 1 134 600 рублей). Расход на 100 км заявлен 4,8 литра топлива.
Также стала доступна полноприводная модель с 2-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. Данная вариация авто будет стоить 29 600 евро (примерно 1 881 000 рублей). За универсал Golf придется заплатить 30 750 евро (1 954 500 рублей).
Известно, что комплектация Trendlin обойдется покупателям в 17 850 евро (примерно 1 134 600 рублей). Расход на 100 км заявлен 4,8 литра топлива. Также стала доступна полноприводная модель с 2-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. Данная вариация авто будет стоить 29 600 евро (примерно 1 881 000 рублей). За универсал Golf придется заплатить 30 750 евро (1 954 500 рублей).
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