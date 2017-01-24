Volkswagen оснастит свои авто интернетом 5G

Ожидается, что автомобили с высокоскоростным интернетом появятся в 2020 году. Новые типы электромобилей требуют непрерывной связи с сервером и другими авто.
Предполагается, что автопилот будет стабильно получать данные для того, чтобы обеспечить безопасность движения и взаимодействие с водителем.
Концепт Volkswagen I.D, оснащенный модулем связи, презентовали еще в прошлом году в рамках Парижского автосалона. Новинка представляет собой хэтчбек с коротким капотом. Он станет первой моделью бренда, построенной на новой модульной платформе MEB, предназначенной для полностью электрических автомобилей.
Электрический мотор Volkswagen I.D способен генерировать 170 л.с., при этом запас хода машины составляет до 600 км.
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки...
В чем проблема?
Предполагается, что автопилот будет стабильно получать данные для того, чтобы обеспечить безопасность движения и взаимодействие с водителем. Концепт Volkswagen I.D, оснащенный модулем связи, презентовали еще в прошлом году в рамках Парижского автосалона. Новинка представляет собой хэтчбек с коротким капотом. Он станет первой моделью бренда, построенной на новой модульной платформе MEB, предназначенной для полностью электрических автомобилей. Электрический мотор Volkswagen I.D способен генерировать 170 л.с., при этом запас хода машины составляет до 600 км.
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