24 января 2017, 11:29

Volkswagen оснастит свои авто интернетом 5G

Ожидается, что автомобили с высокоскоростным интернетом появятся в 2020 году. Новые типы электромобилей требуют непрерывной связи с сервером и другими авто.
Предполагается, что автопилот будет стабильно получать данные для того, чтобы обеспечить безопасность движения и взаимодействие с водителем.
 
Концепт Volkswagen I.D, оснащенный модулем связи, презентовали еще в прошлом году в рамках Парижского автосалона. Новинка представляет собой хэтчбек с коротким капотом. Он станет первой моделью бренда, построенной на новой модульной платформе MEB, предназначенной для полностью электрических автомобилей.
 
Электрический мотор Volkswagen I.D способен генерировать 170 л.с., при этом запас хода машины составляет до 600 км.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
Форум Volkswagen Passat
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
Форум Volkswagen Vento
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
Амангельды
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Volkswagen оснастит свои авто интернетом 5G
Предполагается, что автопилот будет стабильно получать данные для того, чтобы обеспечить безопасность движения и взаимодействие с водителем. Концепт Volkswagen I.D, оснащенный модулем связи, презентовали еще в прошлом году в рамках Парижского автосалона. Новинка представляет собой хэтчбек с коротким капотом. Он станет первой моделью бренда, построенной на новой модульной платформе MEB, предназначенной для полностью электрических автомобилей. Электрический мотор Volkswagen I.D способен генерировать 170 л.с., при этом запас хода машины составляет до 600 км.
2017-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG