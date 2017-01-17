Volkswagen оснастит Touareg новым двигателем

В Интернет просочились инсайдерские сведения касательно двигательного ряда модели, которые получит флагманский SUV. В основу внедорожника ляжет новая архитектура MLB Evo, что сократит вес внедорожника по сравнению с нынешней модификацией на 200 кг.
Эта же архитектура уже используется моделями Bentley Bentayga и Audi Q7, а в будущем ее возьмут для очередной генерации Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.
Третье поколение модели получит 2 вида 6-цилиндровых дизелей на 3 и 3,6 литра с отдачей 218 и 280 л.с. Они будут работать в паре с 8-ступенчатой трансмиссией.
Помимо этого, внедорожник наградят одновременно 2 вариантами с гибридной силовой установкой: традиционным для Volkswagen тандемом из 2-литрового турбированного мотора и электродвижка, а также - 3-литровым дизелем - электрическим двигателем на тяжелом топливе. Мощность агрегатов пока не называется.
Известно, что дизельные варианты Volkswagen Touareg появятся в продаже после презентации, Touareg на электродвигателе придется подождать до 2018 года.
хочу купить туарег 2007 г.в. 2,5 л. Посоветуйте стоит или нет. Имею ввиду возможные затраты на обслуживание для этого года выпуска. А то ведь возьмешь за 700 да ещё вложишь 150. Слышал что замена ремня ГРМ чуть ли не 150 т.р. И вообще его возможные болячки. Буду весьма благодарен человеку, который поможет ...
Эта же архитектура уже используется моделями Bentley Bentayga и Audi Q7, а в будущем ее возьмут для очередной генерации Lamborghini Urus и Porsche Cayenne. Третье поколение модели получит 2 вида 6-цилиндровых дизелей на 3 и 3,6 литра с отдачей 218 и 280 л.с. Они будут работать в паре с 8-ступенчатой трансмиссией. Помимо этого, внедорожник наградят одновременно 2 вариантами с гибридной силовой установкой: традиционным для Volkswagen тандемом из 2-литрового турбированного мотора и электродвижка, а также - 3-литровым дизелем - электрическим двигателем на тяжелом топливе. Мощность агрегатов пока не называется. Известно, что дизельные варианты Volkswagen Touareg появятся в продаже после презентации, Touareg на электродвигателе придется подождать до 2018 года.
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