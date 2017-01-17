17 января 2017, 18:01

Volkswagen оснастит Touareg новым двигателем

В Интернет просочились инсайдерские сведения касательно двигательного ряда модели, которые получит флагманский SUV. В основу внедорожника ляжет новая архитектура MLB Evo, что сократит вес внедорожника по сравнению с нынешней модификацией на 200 кг.
Эта же архитектура уже используется моделями Bentley Bentayga и Audi Q7, а в будущем ее возьмут для очередной генерации Lamborghini Urus и Porsche Cayenne.
 
Третье поколение модели получит 2 вида 6-цилиндровых дизелей на 3 и 3,6 литра с отдачей 218 и 280 л.с. Они будут работать в паре с 8-ступенчатой трансмиссией.
 
Помимо этого, внедорожник наградят одновременно 2 вариантами с гибридной силовой установкой: традиционным для Volkswagen тандемом из 2-литрового турбированного мотора и электродвижка, а также - 3-литровым дизелем - электрическим двигателем на тяжелом топливе. Мощность агрегатов пока не называется.
 
Известно, что дизельные варианты Volkswagen Touareg появятся в продаже после презентации, Touareg на электродвигателе придется подождать до 2018 года.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Touareg R-Line 3.6 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя3597
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.5
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл10.9
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Туарег

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Touareg
хочу купить туарег 2007 г.в. 2,5 л. Посоветуйте стоит или нет. Имею ввиду возможные затраты на обслуживание для этого года выпуска. А то ведь возьмешь за 700 да ещё вложишь 150. Слышал что замена ремня ГРМ чуть ли не 150 т.р. И вообще его возможные болячки. Буду весьма благодарен человеку, который поможет ...
vmaxrin@mail.ru
Volkswagen Touareg: Комфортабельный диван
это машина сочетает все качества, комфорт , скорость и самое главное для наших дорог это ПРОХОДИМОСТЬ!на счет мощности то он в поряде!!!, хотя смотря еще какой движок!
Дехант Александр
Новый VW Touareg ждем три месяца
А вы рискните, говорю серьезно, кто не рискует не пьет шампанское.
Cherkez
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Volkswagen оснастит Touareg новым двигателем
Эта же архитектура уже используется моделями Bentley Bentayga и Audi Q7, а в будущем ее возьмут для очередной генерации Lamborghini Urus и Porsche Cayenne. Третье поколение модели получит 2 вида 6-цилиндровых дизелей на 3 и 3,6 литра с отдачей 218 и 280 л.с. Они будут работать в паре с 8-ступенчатой трансмиссией. Помимо этого, внедорожник наградят одновременно 2 вариантами с гибридной силовой установкой: традиционным для Volkswagen тандемом из 2-литрового турбированного мотора и электродвижка, а также - 3-литровым дизелем - электрическим двигателем на тяжелом топливе. Мощность агрегатов пока не называется. Известно, что дизельные варианты Volkswagen Touareg появятся в продаже после презентации, Touareg на электродвигателе придется подождать до 2018 года.
2017-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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