7 июля 2017, 08:45

Volkswagen отзывает более 766 тысяч автомобилей по всему миру

Немецкий автогигант Volkswagen принял решение о начале отзывной кампании по всему миру. Сервисное устранение неполадок также коснется Audi и Skoda, которые также входят в концерн.
^

Ранее мы писали
Заказать автомобиль можно будет уже в конце текущего года , когда в компании озвучат цену на российский вариант ...
Читать далее
По словам компании, в ходе проведения собственных тестов была выявлена проблема с тормозной системой, которая возникает при определенноv угле поворота руля и резко нажатом тормозе. В этих условиях главная система безопасности автомобиля может отказать. Поэтому Volkswagen отзовет автомобили, оснащенные дизельным силовым агрегатом для обновления программного обеспечения систем ABS/ESP. По словам представителей компании, к счастью, эта неполадка пока не привела к авариям.

В ходе объявленной сервисной акции, в список которой попали более 766 000 автомобилей по всему миру, будет скорректирована работа стабилизационной системы, функции курсовой устойчивости и ABS. В Германии отзыву подлежат 288 000 автомобилей марки Volkswagen, остальные 97 000 относятся к брендам Skoda и Audi. К сожалению, концерн не уточнил, какие именно модели должны пройти обязательное сервисное обслуживание.

Также компания озвучила свои намерения обеспечить все автомобили опцией беспроводного подключения к pWLAN, что позволит передавать информацию о местонахождении автомобиля.
 

Купить авто VW, Фольксваген

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
Форум Volkswagen Passat
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
Форум Volkswagen Vento
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
Амангельды
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Как сделать перевозку детей безопасной?
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Volkswagen отзывает более 766 тысяч автомобилей по всему миру
{{material_119682}}По словам компании, в ходе проведения собственных тестов была выявлена проблема с тормозной системой, которая возникает при определенноv угле поворота руля и резко нажатом тормозе. В этих условиях главная система безопасности автомобиля может отказать. Поэтому Volkswagen отзовет автомобили, оснащенные дизельным силовым агрегатом для обновления программного обеспечения систем ABS/ESP. По словам представителей компании, к счастью, эта неполадка пока не привела к авариям.В ходе объявленной сервисной акции, в список которой попали более 766 000 автомобилей по всему миру, будет скорректирована работа стабилизационной системы, функции курсовой устойчивости и ABS. В Германии отзыву подлежат 288 000 автомобилей марки Volkswagen, остальные 97 000 относятся к брендам Skoda и Audi. К сожалению, концерн не уточнил, какие именно модели должны пройти обязательное сервисное обслуживание.Также компания озвучила свои намерения обеспечить все автомобили опцией беспроводного подключения к pWLAN, что позволит передавать информацию о местонахождении автомобиля. 
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самара Новокузнецк Ставропольский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG