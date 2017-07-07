7 июля 2017, 08:45
Volkswagen отзывает более 766 тысяч автомобилей по всему миру
Немецкий автогигант Volkswagen принял решение о начале отзывной кампании по всему миру. Сервисное устранение неполадок также коснется Audi и Skoda, которые также входят в концерн.
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В ходе объявленной сервисной акции, в список которой попали более 766 000 автомобилей по всему миру, будет скорректирована работа стабилизационной системы, функции курсовой устойчивости и ABS. В Германии отзыву подлежат 288 000 автомобилей марки Volkswagen, остальные 97 000 относятся к брендам Skoda и Audi. К сожалению, концерн не уточнил, какие именно модели должны пройти обязательное сервисное обслуживание.
Также компания озвучила свои намерения обеспечить все автомобили опцией беспроводного подключения к pWLAN, что позволит передавать информацию о местонахождении автомобиля.
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Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
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