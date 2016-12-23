Volkswagen отзывает проданные в 2016 году Caddy

Сервисная кампания затронет 74 автомобиля, реализованных в России. Это связано с возможным возникновением негерметичности в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра.
Акция согласована ООО «Фольксваген Груп Рус» с Росстандартом. Дилеры Volkswagen уведомят владельцев попавших под отзыв Caddy о необходимости посетить ближайший сервисный центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях выполнят подтяжку резьбового соединения на главном тормозном цилиндре.
Также владельцы могут сами, не дожидаясь сообщения от дилера, определить, попал ли их Caddy под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта.
Хочу поделится своим взглядом на двигатель 1.2 турбо стоит на кадди 2013г.в. Этот двигатель , как бы сам в себе у него очень хороший аппетит не менее 10л/ 100 и только деликатесы аи98 в худшем случаи аи95+ на аи92 он безвозвратно умирает.Заводится хорошо до температуры 90гр. НУЖНО ПРОЕХАТЬ 6км практически ...
Акция согласована ООО «Фольксваген Груп Рус» с Росстандартом. Дилеры Volkswagen уведомят владельцев попавших под отзыв Caddy о необходимости посетить ближайший сервисный центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях выполнят подтяжку резьбового соединения на главном тормозном цилиндре. Также владельцы могут сами, не дожидаясь сообщения от дилера, определить, попал ли их Caddy под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта.
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