23 декабря 2016, 18:38

Volkswagen отзывает проданные в 2016 году Caddy

Сервисная кампания затронет 74 автомобиля, реализованных в России. Это связано с возможным возникновением негерметичности в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра.
Акция согласована ООО «Фольксваген Груп Рус» с Росстандартом. Дилеры Volkswagen уведомят владельцев попавших под отзыв Caddy о необходимости посетить ближайший сервисный центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях выполнят подтяжку резьбового соединения на главном тормозном цилиндре.
 
Также владельцы могут сами, не дожидаясь сообщения от дилера, определить, попал ли их Caddy под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Caddy 2.0 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовминивэн
Количество дверей/мест4/7
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1968
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.0
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл4.9
ТопливоДТ
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Кадди

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Отзывы по теме
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Volkswagen отзывает проданные в 2016 году Caddy
Акция согласована ООО «Фольксваген Груп Рус» с Росстандартом. Дилеры Volkswagen уведомят владельцев попавших под отзыв Caddy о необходимости посетить ближайший сервисный центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях выполнят подтяжку резьбового соединения на главном тормозном цилиндре. Также владельцы могут сами, не дожидаясь сообщения от дилера, определить, попал ли их Caddy под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта.
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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