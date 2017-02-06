6 февраля 2017, 18:21

Volkswagen Passat CC в России больше не купить

Автоконцерн завершил продажи седана Passat CC в России из-за низкого спроса. Известно, что за 3 квартала прошлого года реализовано всего 28 автомобилей. Поставки прекратились еще в прошлом году, остатки распродали в начале нынешнего.
Согласно данным на официальном сайте Volkswagen, Passat CC - 4-дверный седан-купе. Модель имеет опускающуюся крышу и безрамные двери, просторный салон c 2 отдельными пассажирскими сиденьями в задней части. В качестве опции предлагается 5-местный пакет, позволяющий разместить в Passat CC водителя и 4 пассажира.
 
На российском рынке седан был представлен в 3 вариациях двигателя: бензиновых 1,8-литровом и 2-литровом, а также 3-литровом турбодизельном.
 
Добавим, что авто потеряло популярность не только в России, но также в Турции и Великобритании.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Passat CC 3.6 АМТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин300
Объем двигателя3597
Тип трансмисиироботизированная 6
Приводполный
Городской цикл12.4
Загородный цикл7.4
Смешанный цикл9.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новости VW, Фольксваген Пассат СС, ЦЦ

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Passat CC
Купил в апреле 2013 года. На 8000 км стало греметь в передней подвеске и так сильно, что напоминает ящик с болтами. Поездил, но не выдержал и обратился в сервис по этому вопросу и заодно сделать ТО. Механик объяснил грохот особенностью коробки 7-ми ступенчатого автомата и чем очень расстроил. У кого-нибудь ...
Алексей
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LENIN
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Мне очень нравится со светло коричневым салоном!!! Просто тащусь от такого цвета! Как такой цвет? http:// www.pushcar.ru/ models/ foto/ volkswagen/ Volkswagen_Passat_CC_2009.htm
Алекс
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Volkswagen Passat CC в России больше не купить
Согласно данным на официальном сайте Volkswagen, Passat CC - 4-дверный седан-купе. Модель имеет опускающуюся крышу и безрамные двери, просторный салон c 2 отдельными пассажирскими сиденьями в задней части. В качестве опции предлагается 5-местный пакет, позволяющий разместить в Passat CC водителя и 4 пассажира. На российском рынке седан был представлен в 3 вариациях двигателя: бензиновых 1,8-литровом и 2-литровом, а также 3-литровом турбодизельном. Добавим, что авто потеряло популярность не только в России, но также в Турции и Великобритании.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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