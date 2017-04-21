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21 апреля 2017, 10:11

Volkswagen Phideon получил гибридную версию

Облик новинки в целом остался прежним, не считая других колесных дисков, модернизированных ходовых огней, а также логотипов GTE. Модель станет первым гибридом бренда, собираемым в Китае.
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Запас хода машины составляет 850 км, а зарядка батареи занимает около двух часов. Силовая установка новинки состоит из 4-цилиндрового бензинового двигателя объемом 2 литра и электромотора. Причем установка седана может работать в нескольких режимах, включая традиционный гибридный, когда электромотор и бензиновый двигатель функционируют совокупно, и режим Е, обеспечивающий движение исключительно на электротяге.
 
Автомобилю необходимо 2,3 литра топлива на 100 км пути. Это наибольшая экономичность в линейке Volkswagen.
 
Отметим, что флагман марки был представлен в Китае больше года назад, но в версии с 300-сильным бензиновым мотором 3 литра. В серийное производство модель ушла с другой силовой установкой.
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
Форум Volkswagen Passat
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
Форум Volkswagen Vento
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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Volkswagen Phideon получил гибридную версию
Запас хода машины составляет 850 км, а зарядка батареи занимает около двух часов. Силовая установка новинки состоит из 4-цилиндрового бензинового двигателя объемом 2 литра и электромотора. Причем установка седана может работать в нескольких режимах, включая традиционный гибридный, когда электромотор и бензиновый двигатель функционируют совокупно, и режим Е, обеспечивающий движение исключительно на электротяге. Автомобилю необходимо 2,3 литра топлива на 100 км пути. Это наибольшая экономичность в линейке Volkswagen. Отметим, что флагман марки был представлен в Китае больше года назад, но в версии с 300-сильным бензиновым мотором 3 литра. В серийное производство модель ушла с другой силовой установкой.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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