Volkswagen покажет электрический минивэн в Детройте
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Представители бренда не раскрывают технических подробностей о будущем концепте, но говорят, что он будет полноприводным. По всей видимости, новинку оснастят 2-мя электромоторами, каждый из которых будет приводить в движение переднюю и заднюю ось.
Также, новый концепт оснастят полностью автономной системой вождения: после того как водитель нажмет на логотип VW на руле, все приборы скроются, а минивэн будет управляться самостоятельно.
Концепт будет относится к семейству I.D., которое было продемонстрировано впервые на Парижском автосалоне. Для подогрева интереса, немецкий автопроизводитель распространил первые тизеры нового концепта.
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки...
В чем проблема?
Volkswagen покажет электрический минивэн в Детройте
Также, новый концепт оснастят полностью автономной системой вождения: после того как водитель нажмет на логотип VW на руле, все приборы скроются, а минивэн будет управляться самостоятельно. Концепт будет относится к семейству I.D., которое было продемонстрировано впервые на Парижском автосалоне. Для подогрева интереса, немецкий автопроизводитель распространил первые тизеры нового концепта.
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