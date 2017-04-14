1337
14 апреля 2017, 15:21
Volkswagen покажет кроссовер будущего
Volkswagen на международном автосалоне в Шанхае представит первый компактный кроссовер в соответствии с концепцией e-mobility. Новая модель обладает чертами пятидверного купе и SUV.
Универсальный автомобиль с полным электроприводом имеет отличные характеристики как во внедорожных условиях, так и на скоростной трассе. Как и другие модели линейки I.D, кроссовер оснащен функцией автопилота. Благодаря лазерному сканеру, ультразвуковому и радиолокационному датчикам, а также камерам электромобиль распознаёт окружающую обстановку и других участников дорожного движения. Таким образом, новинка частично является автопилотом.
Новый кроссовер станет третьим концепт-каром семейства Volkswagen I.D. без выбросов вредных веществ в атмосферу, большим запасом хода и отличительным дизайном.
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Как Volkswagen жил в январские месяцы 1960-х
15.01.2016, 12:12
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Как Volkswagen жил в январские месяцы 1960-х
15.01.2016, 12:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное