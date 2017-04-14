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14 апреля 2017, 15:21

Volkswagen покажет кроссовер будущего

Volkswagen на международном автосалоне в Шанхае представит первый компактный кроссовер в соответствии с концепцией e-mobility. Новая модель обладает чертами пятидверного купе и SUV.
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Универсальный автомобиль с полным электроприводом имеет отличные характеристики как во внедорожных условиях, так и на скоростной трассе. Как и другие модели линейки I.D, кроссовер оснащен функцией автопилота. Благодаря лазерному сканеру, ультразвуковому и радиолокационному датчикам, а также камерам электромобиль распознаёт окружающую обстановку и других участников дорожного движения. Таким образом, новинка частично является автопилотом.
 
Новый кроссовер станет третьим концепт-каром семейства Volkswagen I.D. без выбросов вредных веществ в атмосферу, большим запасом хода и отличительным дизайном.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
Форум Volkswagen Passat
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
Форум Volkswagen Vento
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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Volkswagen покажет кроссовер будущего
Универсальный автомобиль с полным электроприводом имеет отличные характеристики как во внедорожных условиях, так и на скоростной трассе. Как и другие модели линейки I.D, кроссовер оснащен функцией автопилота. Благодаря лазерному сканеру, ультразвуковому и радиолокационному датчикам, а также камерам электромобиль распознаёт окружающую обстановку и других участников дорожного движения. Таким образом, новинка частично является автопилотом. Новый кроссовер станет третьим концепт-каром семейства Volkswagen I.D. без выбросов вредных веществ в атмосферу, большим запасом хода и отличительным дизайном.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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