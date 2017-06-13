13 июня 2017, 19:01

Volkswagen Polo получил новые опции

Для модели в комплектациях Trendline и Comfortline с двигателем мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или мотором мощностью 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатым «автоматом» доступен пакет «Спорт».
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Новый пакет опций включает в себя элементы интерьера и экстерьера: модель оборудуется окрашенными в черный цвет 16-дюймовыми легкосплавными колесами Portago, боковыми зеркалами и задним спойлером. Polo с таким набором опций также оснащается затемненными задними фонарями, задними стеклами с тонировкой 65 %, хромированной насадкой на выхлопную трубу и комплектом болтов-секреток Thatcham.
 
Интерьер Polo дополняют металлические накладки на педали, кожаная отделка рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза. Спортивное рулевое колесо доступно для комплектации Trendline, а мультифункциональное спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой получила версия Comfortline.
Volkswagen Polo
Выпускается с 1996 г.
Новый от 579 500 до 804 500 Р
Объявлений: 2070
Отзывов: 13
Опциональный пакет «Спорт» также включает в себя электростеклоподъемники всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления, а также центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами.
 
Стоимость опционального пакета «Спорт» составляет 53 990 рублей для версии Trendline или 43 990 рублей для Polo Comfortline.
 
Отметим, что производство модели с новым пакетом начнется в конце июля, но сейчас данный пакет стал доступен для заказа.
 
Отметим, что свежая генерация Polo создана на платформе MQB A0, которая способствовала снижению веса хэтчбека и увеличению внутреннего пространства. Новое поколение Polo оснащено большим сенсором системы мультимедиа, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto.
 
Автомобиль будет снабжен 65-115-сильными 3-цилиндровыми двигателями объемом 1 литр, а также 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и функцией остановки части цилиндров при маленькой нагрузке.
 
Этот же двигатель использован в модернизированной модели Golf, где его производительность составила 130 или 150 л.с. Дизельные двигатели новинки будут представлены 80, 95 и, возможно, 110-сильными установками объемом 1,6 литра с 5, 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» DSG.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Polo Trendline 1.6 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин110
Объем двигателя1598
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.8
Загородный цикл4.6
Смешанный цикл5.8
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Поло Седан

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Bazil
Изображения обновленного Volkswagen Polo попали в Интернет
Поло седан 2012 год пробег 62 тыс км , кроме фильтров и передних колодок все родное , все работает все крутится .Нет ни каких претензий к машине.
suomi
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Volkswagen Polo получил новые опции
Новый пакет опций включает в себя элементы интерьера и экстерьера: модель оборудуется окрашенными в черный цвет 16-дюймовыми легкосплавными колесами Portago, боковыми зеркалами и задним спойлером. Polo с таким набором опций также оснащается затемненными задними фонарями, задними стеклами с тонировкой 65 %, хромированной насадкой на выхлопную трубу и комплектом болтов-секреток Thatcham. Интерьер Polo дополняют металлические накладки на педали, кожаная отделка рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза. Спортивное рулевое колесо доступно для комплектации Trendline, а мультифункциональное спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой получила версия Comfortline.{{model_1854}}Опциональный пакет «Спорт» также включает в себя электростеклоподъемники всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления, а также центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами. Стоимость опционального пакета «Спорт» составляет 53 990 рублей для версии Trendline или 43 990 рублей для Polo Comfortline. Отметим, что производство модели с новым пакетом начнется в конце июля, но сейчас данный пакет стал доступен для заказа. Отметим, что свежая генерация Polo создана на платформе MQB A0, которая способствовала снижению веса хэтчбека и увеличению внутреннего пространства. Новое поколение Polo оснащено большим сенсором системы мультимедиа, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto. Автомобиль будет снабжен 65-115-сильными 3-цилиндровыми двигателями объемом 1 литр, а также 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и функцией остановки части цилиндров при маленькой нагрузке. Этот же двигатель использован в модернизированной модели Golf, где его производительность составила 130 или 150 л.с. Дизельные двигатели новинки будут представлены 80, 95 и, возможно, 110-сильными установками объемом 1,6 литра с 5, 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» DSG.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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