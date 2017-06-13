13 июня 2017, 19:01
Volkswagen Polo получил новые опции
Для модели в комплектациях Trendline и Comfortline с двигателем мощностью 90 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» или мотором мощностью 110 л.с. в паре с 5-ступенчатой МКПП или 6-ступенчатым «автоматом» доступен пакет «Спорт».
Новый пакет опций включает в себя элементы интерьера и экстерьера: модель оборудуется окрашенными в черный цвет 16-дюймовыми легкосплавными колесами Portago, боковыми зеркалами и задним спойлером. Polo с таким набором опций также оснащается затемненными задними фонарями, задними стеклами с тонировкой 65 %, хромированной насадкой на выхлопную трубу и комплектом болтов-секреток Thatcham.
Интерьер Polo дополняют металлические накладки на педали, кожаная отделка рукояток рычагов коробки передач и стояночного тормоза. Спортивное рулевое колесо доступно для комплектации Trendline, а мультифункциональное спортивное рулевое колесо с кожаной отделкой получила версия Comfortline.
Опциональный пакет «Спорт» также включает в себя электростеклоподъемники всех дверей с комфортным открыванием (auto up/down) и защитой от защемления, а также центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными радиоключами.
Стоимость опционального пакета «Спорт» составляет 53 990 рублей для версии Trendline или 43 990 рублей для Polo Comfortline.
Отметим, что производство модели с новым пакетом начнется в конце июля, но сейчас данный пакет стал доступен для заказа.
Отметим, что свежая генерация Polo создана на платформе MQB A0, которая способствовала снижению веса хэтчбека и увеличению внутреннего пространства. Новое поколение Polo оснащено большим сенсором системы мультимедиа, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto.
Автомобиль будет снабжен 65-115-сильными 3-цилиндровыми двигателями объемом 1 литр, а также 4-цилиндровым турбомотором объемом 1,5 литра и функцией остановки части цилиндров при маленькой нагрузке.
Этот же двигатель использован в модернизированной модели Golf, где его производительность составила 130 или 150 л.с. Дизельные двигатели новинки будут представлены 80, 95 и, возможно, 110-сильными установками объемом 1,6 литра с 5, 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом» DSG.
Комплектации и технические характеристики
|Volkswagen Polo Trendline 1.6 MT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|110
|Объем двигателя
|1598
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.8
|Загородный цикл
|4.6
|Смешанный цикл
|5.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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