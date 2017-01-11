Volkswagen Polo стал самым популярным в В-классе

В 2016 году в мире продано 706 000 экземпляров модели. Ранее авто уже удостаивалось такого звания. Повторно стать самым популярным автомобилем B-класса помогло увеличение продаж на 1 % по сравнению с 2015 годом.
По мнению некоторых экспертов, стать лидером Polo помогли продажи в Европе, Китае, странах Южной Америки и Индии. Сейчас весь мир ждет выхода обновленной версии хэтчбэка модели. Всего в мире было продано 14 млн транспортных средств этого сегмента.
Вторую позицию в списке популярных автомобилей B-класса занял Ford Fiesta, третью - Renault Clio. Чуть менее популярны у покупателей за 12 месяцев стали Toyota Yaris и Peugeot 208.
{{material_117396}}По мнению некоторых экспертов, стать лидером Polo помогли продажи в Европе, Китае, странах Южной Америки и Индии. Сейчас весь мир ждет выхода обновленной версии хэтчбэка модели. Всего в мире было продано 14 млн транспортных средств этого сегмента. Вторую позицию в списке популярных автомобилей B-класса занял Ford Fiesta, третью - Renault Clio. Чуть менее популярны у покупателей за 12 месяцев стали Toyota Yaris и Peugeot 208.
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