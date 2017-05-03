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3 мая 2017, 14:53

Volkswagen сделает упор на электромобили

Концерн Volkswagen намерен усилить в ближайшие месяцы работу по производству электромобилей и гибридов, одновременно увеличив инвестиции в это направление.
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Сейчас Volkswagen занимается разработкой модульной архитектуры MEB, специально предназначенной для электромобилей. Ожидается, что первые серийные машины из нового семейства появятся в 2019 году и, по словам главы автопроизводителя Маттиаса Мюллера, будут стоить «столько же, сколько сегодняшние дизели». Запас хода без подзарядки батарей составит около 600 км.
 
Говоря о планах автопроизводителя, Маттиас Мюллер напомнил, что в предыдущие 5 лет Volkswagen потратил на развитие технологий «альтернативного» привода для машин 3 млрд евро. Однако с 2017 по 2022 год компания увеличит расходы на разработку втрое – до 9 млрд евро.
 
К 2025 году немецкий автоконцерн планирует продавать электромобили по всему миру. При этом Мюллер подчеркнул, что к тому времени три из четырех машин Volkswagen по-прежнему будут иметь традиционные силовые установки, работающие на бензине или дизеле.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
Форум Volkswagen Passat
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
Форум Volkswagen Vento
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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Volkswagen сделает упор на электромобили
Сейчас Volkswagen занимается разработкой модульной архитектуры MEB, специально предназначенной для электромобилей. Ожидается, что первые серийные машины из нового семейства появятся в 2019 году и, по словам главы автопроизводителя Маттиаса Мюллера, будут стоить «столько же, сколько сегодняшние дизели». Запас хода без подзарядки батарей составит около 600 км. Говоря о планах автопроизводителя, Маттиас Мюллер напомнил, что в предыдущие 5 лет Volkswagen потратил на развитие технологий «альтернативного» привода для машин 3 млрд евро. Однако с 2017 по 2022 год компания увеличит расходы на разработку втрое – до 9 млрд евро. К 2025 году немецкий автоконцерн планирует продавать электромобили по всему миру. При этом Мюллер подчеркнул, что к тому времени три из четырех машин Volkswagen по-прежнему будут иметь традиционные силовые установки, работающие на бензине или дизеле.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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