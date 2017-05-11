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11 мая 2017, 13:28
Volkswagen сделал ставку на экологичные авто
Производитель планирует взять лидерство в сфере создания автомобилей с электрической тягой и на «чистых» видах топлива. Ради этой цели в ближайшие годы на разработки выделено 9 млрд евро.
Руководство Volkswagen поставило перед собой цель выйти на первое место в сфере e-mobility. Ожидается, что на достижение поставленной задачи уйдет около 8 лет.
Важно упомянуть, что последние 5 лет Volkswagen активно поддерживал развитие автомобилей на альтернативном топливе. За это время в новые технологии вложено 3 млрд евро. Но в немецкой компании не собираются на этом останавливаться и уже сообщили, что за ближайшие 5 лет будет потрачено втрое больше.
В частности, последние месяцы Volkswagen занимается разработкой модульной архитектуры MEB, специально предназначенной для электромобилей. Ожидается, что первые серийные машины из нового семейства появятся в 2019 году и, как ранее заявлял глава автопроизводителя Маттиас Мюллер, будут стоить «столько же, сколько сегодняшние дизели». Запас хода без подзарядки батарей составит около 600 км.
К 2025 году немецкий автоконцерн планирует продавать электромобили по всему миру.
Невзирая на усиление производства электрокаров, Volkswagen не забывает о бензиновых и дизельных двигателях. Они постоянно совершенствуются, за счет чего становятся производительнее, но, при этом, наносят меньше вреда окружающей среде. Управляющие компанией считают, что машины с ДВС еще долго будут преобладать на рынке.
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Комментарии пользователей
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Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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