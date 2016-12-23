Volkswagen снял видео про новинки 2017 года

В ролике, снятом в ЮАР во время тестирования авто, представлены хэтчбек Up! GTI, Tiguan и седан Arteon, презентация которого намечена на начало 2017 года в Женеве.
Up! GTI оснащен 3-цилиндровым турбодвигателем объемом 1 литр. На прототипе мотор развивает 116 л.с. мощности, а максимальный крутящий момент достигает 200 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». До 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 192 км/ч. Дата премьеры «заряженного» ситикара пока неизвестна.
Новая модификация Volkswagen Tiguan получит название Allspace. От стандартной модели ее будет отличать более длинная колесная база, которая вырастет на 110 мм (до 2 791 мм), длина составит около 471 см. Европейская версия такого кроссовера получит название Tiguan Allspace и выйдет на рынок летом. Кроме того, варианты новинки будут продаваться в США и Китае.
Седан Arteon в ролике был назван новой флагманской моделью компании. В то же время, деталей о техническом оснащение автомобиля производитель не раскрывает.
Новую модель Arteon в Vollswagen называют 4-дверным фастбэком премиум-класса, призванным занять место седана CC. В модельном ряде немецкого автобренда новинка встанет на ступень выше Passat, но при этом будет отличаться от последнего более динамичным дизайном и оригинальным боковым остеклением. Известно, что новинку презентуют в Женеве в 2017 году.
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки...
В чем проблема?
Up! GTI оснащен 3-цилиндровым турбодвигателем объемом 1 литр. На прототипе мотор развивает 116 л.с. мощности, а максимальный крутящий момент достигает 200 Нм. Силовой агрегат работает в паре с 6-ступенчатой «механикой». До 100 км/ч хэтчбек разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 192 км/ч. Дата премьеры «заряженного» ситикара пока неизвестна. Новая модификация Volkswagen Tiguan получит название Allspace. От стандартной модели ее будет отличать более длинная колесная база, которая вырастет на 110 мм (до 2 791 мм), длина составит около 471 см. Европейская версия такого кроссовера получит название Tiguan Allspace и выйдет на рынок летом. Кроме того, варианты новинки будут продаваться в США и Китае. Седан Arteon в ролике был назван новой флагманской моделью компании. В то же время, деталей о техническом оснащение автомобиля производитель не раскрывает. Новую модель Arteon в Vollswagen называют 4-дверным фастбэком премиум-класса, призванным занять место седана CC. В модельном ряде немецкого автобренда новинка встанет на ступень выше Passat, но при этом будет отличаться от последнего более динамичным дизайном и оригинальным боковым остеклением. Известно, что новинку презентуют в Женеве в 2017 году.
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