Volkswagen создал новый метод обогрева стекол автомобилей
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Компания подготовила стекло, между слоями которого нанесен тонкий слой серебра, который и является нагревательным элементом. С минимальными энергозатратами новый способ подогрева стекол позволяет максимально быстро устранять запотевание или обледенение.
В тех зонах стекла, которые не попадают в поле зрения водителя, остаются привычные нити электрообогрева - например, они расположены в зоне покоя стеклоочистителей.
Помимо подогрева, серебряный слой в стекле обладает способностью отражать солнечный свет. По данным Volkswagen, новое стекло отражает до 60 % солнечных лучей и в состоянии снижать температуру в салоне на 15 градусов, чем обычное стекло с защитной тонировкой.
Стоимость нового стекла, которое в качестве опции предлагается для моделей Golf, Golf Sportsvan, Tiguan, Sharan, Passat и Passat Variant, составляет от 340 евро.
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки...
В чем проблема?
Volkswagen создал новый метод обогрева стекол автомобилей
В тех зонах стекла, которые не попадают в поле зрения водителя, остаются привычные нити электрообогрева - например, они расположены в зоне покоя стеклоочистителей. Помимо подогрева, серебряный слой в стекле обладает способностью отражать солнечный свет. По данным Volkswagen, новое стекло отражает до 60 % солнечных лучей и в состоянии снижать температуру в салоне на 15 градусов, чем обычное стекло с защитной тонировкой. Стоимость нового стекла, которое в качестве опции предлагается для моделей Golf, Golf Sportsvan, Tiguan, Sharan, Passat и Passat Variant, составляет от 340 евро.
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