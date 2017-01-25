25 января 2017, 09:59

Volkswagen стал лидером на вторичном рынке

В 2016 году автоконцерн реализовал в 5,5 раз больше автомобилей с пробегом, нежели годом ранее. В рамках программы Das WeltAuto удалось продать около 4 000 подержанных машин.
Отметим, что в прошлом году руководство бренда установило новые правила участия в системе Das WeltAuto. Теперь автомобилисты имеют возможность оформить послегарантийную поддержку, которая по своему функционалу аналогична гарантии от производителя.
 
Условия действуют на протяжении 12 месяцев с момента приобретения подержанного автомобиля от Volkswagen AG. В случае, если у официального дилера будет заводская гарантия, клиент получит дополнительный год бесплатного технического обслуживания.
 
Стоит добавить, что возможность оформить подобную гарантию действует в автомобильных центрах ЕС, Беларуси и Казахстана. Если собственник подержанного автомобиля меняется на протяжении 12 месяцев с момента покупки, послегарантийная поддержка не прекращается.
Купить авто VW, Фольксваген

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
Форум Volkswagen Passat
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
Форум Volkswagen Vento
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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Volkswagen стал лидером на вторичном рынке
Отметим, что в прошлом году руководство бренда установило новые правила участия в системе Das WeltAuto. Теперь автомобилисты имеют возможность оформить послегарантийную поддержку, которая по своему функционалу аналогична гарантии от производителя. Условия действуют на протяжении 12 месяцев с момента приобретения подержанного автомобиля от Volkswagen AG. В случае, если у официального дилера будет заводская гарантия, клиент получит дополнительный год бесплатного технического обслуживания. Стоит добавить, что возможность оформить подобную гарантию действует в автомобильных центрах ЕС, Беларуси и Казахстана. Если собственник подержанного автомобиля меняется на протяжении 12 месяцев с момента покупки, послегарантийная поддержка не прекращается.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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