15 июня 2017, 15:30

Volkswagen Teramont для россиян соберут в США

Заказать автомобиль можно будет уже в конце текущего года , когда в компании озвучат цену на российский вариант Teramont и комплектации. Известны лишь предполагаемые версии.
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Российским клиентам предложат выбор между турбомотором объемом 2 литра мощностью 238 л.с. и 280-сильной версией объемом 3,6 литра. Трансмиссия - 8-ступенчатая автоматическая. При этом в нашей стране автомобиль будет доступен исключительно с полным приводом.
 
Российскую версию новинки будут собирать в США на заводе в Чаттануге. Большой внедорожник построен на модульной платформе MQB. Длина автомобиля - 5 087 мм, ширина - 2 015 мм, высота - 1 733 мм, а колесная база составляет 2 980 мм.

В зависимости от комплектации кроссовер оснащается адаптивной подвеской, 9 подушками безопасности, системой контроля слепых зон, системой кругового видеообзора, полностью светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью, кожаной отделкой салона, электрорегулировками кресла водителя, подогревом всех сидений, климат-контролем на три зоны, а также системой предотвращения столкновений.
Купить авто VW, Фольксваген

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
Форум Volkswagen Passat
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
Форум Volkswagen Vento
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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Volkswagen Teramont для россиян соберут в США
Российским клиентам предложат выбор между турбомотором объемом 2 литра мощностью 238 л.с. и 280-сильной версией объемом 3,6 литра. Трансмиссия - 8-ступенчатая автоматическая. При этом в нашей стране автомобиль будет доступен исключительно с полным приводом. Российскую версию новинки будут собирать в США на заводе в Чаттануге. Большой внедорожник построен на модульной платформе MQB. Длина автомобиля - 5 087 мм, ширина - 2 015 мм, высота - 1 733 мм, а колесная база составляет 2 980 мм.В зависимости от комплектации кроссовер оснащается адаптивной подвеской, 9 подушками безопасности, системой контроля слепых зон, системой кругового видеообзора, полностью светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью, кожаной отделкой салона, электрорегулировками кресла водителя, подогревом всех сидений, климат-контролем на три зоны, а также системой предотвращения столкновений.
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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