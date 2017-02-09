Volkswagen Touran признан самым популярным минивэном Европы
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За прошедший год компактвэн приобрели 122 000 жителей Старого света. Нынешнее поколение Touran появилось на авторынке Европы в 2015 году. В отличие от предыдущей генерации, длина автомобиля составила 4 530 мм, а ширина колесной базы стала на 110 мм больше. Багажник получил объем в 1 040 литров.
Согласно ранее появившейся информации, копания планировала вывести модель на российский рынок, но из-за снижения спроса на семейные автомобили, производитель решил этого не делать.
В прошлом году модель Touran стала самым продаваемым автомобилем MPV-сегмента на рынке ЕС.
Автомобиль неплохой.Езжу седьмой год.2литра.140лошадей.Т.D.I.Полная комплектация.Пробег уже186000.Меняю масло через 30000.колодки.ремень с роликами .лампочки габаритные.и всё.один минус ето шумная машина чуть больше 120 и уплотнители недержат как надо.В общем доволен.Менять не собираюсь.Расход по трассе ...
БОЛЬШАЯ, УДОБНАЯ, ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА.2008 ГОДА ВЫПУСКА.КУПЛЕНА В СЕНТЯБРЕ 2009 ГОДА В САЛОНЕ (ПЕРВЫЕ РУКИ) .КОМПЛЕКТАЦИЯ:ESP.ABS.EDL.ASR.
задние тормоза-дисковые .передние тормоза-дисковые, вентилируемые.размер колпака колёс 15 см.Конструкция для плохих дорог.3-точечный ремень безопасности в центральном ...
Volkswagen Touran признан самым популярным минивэном Европы
Согласно ранее появившейся информации, копания планировала вывести модель на российский рынок, но из-за снижения спроса на семейные автомобили, производитель решил этого не делать. В прошлом году модель Touran стала самым продаваемым автомобилем MPV-сегмента на рынке ЕС.
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