9 февраля 2017, 09:11

Volkswagen Touran признан самым популярным минивэном Европы

За прошедший год компактвэн приобрели 122 000 жителей Старого света. Нынешнее поколение Touran появилось на авторынке Европы в 2015 году. В отличие от предыдущей генерации, длина автомобиля составила 4 530 мм, а ширина колесной базы стала на 110 мм больше. Багажник получил объем в 1 040 литров.
Согласно ранее появившейся информации, копания планировала вывести модель на российский рынок, но из-за снижения спроса на семейные автомобили, производитель решил этого не делать.
 
В прошлом году модель Touran стала самым продаваемым автомобилем MPV-сегмента на рынке ЕС.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Touran 2.0 МТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовминивэн
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1968
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл5.4
Загородный цикл4.0
Смешанный цикл4.5
ТопливоДТ
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Touran
Автомобиль неплохой.Езжу седьмой год.2литра.140лошадей.Т.D.I.Полная комплектация.Пробег уже186000.Меняю масло через 30000.колодки.ремень с роликами .лампочки габаритные.и всё.один минус ето шумная машина чуть больше 120 и уплотнители недержат как надо.В общем доволен.Менять не собираюсь.Расход по трассе ...
Andriy
помощь
здраствуйте.ребята помогите .у меня туран 2004 года 2.0 FSI подскажыте если рвётся ремень грм гнёт клапана или не просто не хочется скрывать и как можно это проверить .за ранье спосибо
TУРАН2004
Отзыв о Volkswagen Touran 2008 года
БОЛЬШАЯ, УДОБНАЯ, ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА.2008 ГОДА ВЫПУСКА.КУПЛЕНА В СЕНТЯБРЕ 2009 ГОДА В САЛОНЕ (ПЕРВЫЕ РУКИ) .КОМПЛЕКТАЦИЯ:ESP.ABS.EDL.ASR. задние тормоза-дисковые .передние тормоза-дисковые, вентилируемые.размер колпака колёс 15 см.Конструкция для плохих дорог.3-точечный ремень безопасности в центральном ...
svetlana-g73
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Volkswagen Touran признан самым популярным минивэном Европы
Согласно ранее появившейся информации, копания планировала вывести модель на российский рынок, но из-за снижения спроса на семейные автомобили, производитель решил этого не делать. В прошлом году модель Touran стала самым продаваемым автомобилем MPV-сегмента на рынке ЕС.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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