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28 апреля 2017, 08:08

Volkswagen T-Roc показали на видео

Автомобиль презентован первым зрителям в камуфляже, поскольку премьера серийной версии модели ожидается через месяц, в мае. Основные технические характеристики новинки уже известны.
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Новинка будет построена на платформе MQB и станет позиционироваться в линейке кроссоверов ниже Volkswagen Tiguan. Ожидается, что технически новинка повторит представленный в марте 2016 года на автосалоне в Женеве компактный кроссовер Audi Q2.
 
По габаритам T-Roc близок к хэтчбеку Volkswagen Golf и должен заимствовать у него линейку двигателей и коробок передач, включая 6-ступенчатые механические и 7-диапазонные роботизированные. Объем двигателей составит 1 и 1,5 литра. Не исключено, что под капотом расположится и 2-литровый дизельный TDI.
Предполагается, что модель выйдет на рынок с передним приводом и модификациями с полным приводом.
 
Производство нового кроссовера наладят в Португалии и одним из ключевых рынков для модели станет Европа. Ближайшими конкурентами T-Roc называют Nissan Juke, Renault Captur, Jeep Renegade.
Новинки и концепт кары VW, Фольксваген

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Transporter T2
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
сергей
Форум Volkswagen Passat
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Лада
Форум Volkswagen Vento
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
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Volkswagen T-Roc показали на видео
Новинка будет построена на платформе MQB и станет позиционироваться в линейке кроссоверов ниже Volkswagen Tiguan. Ожидается, что технически новинка повторит представленный в марте 2016 года на автосалоне в Женеве компактный кроссовер Audi Q2. По габаритам T-Roc близок к хэтчбеку Volkswagen Golf и должен заимствовать у него линейку двигателей и коробок передач, включая 6-ступенчатые механические и 7-диапазонные роботизированные. Объем двигателей составит 1 и 1,5 литра. Не исключено, что под капотом расположится и 2-литровый дизельный TDI.Предполагается, что модель выйдет на рынок с передним приводом и модификациями с полным приводом. Производство нового кроссовера наладят в Португалии и одним из ключевых рынков для модели станет Европа. Ближайшими конкурентами T-Roc называют Nissan Juke, Renault Captur, Jeep Renegade.
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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