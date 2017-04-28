43
28 апреля 2017, 08:08
Volkswagen T-Roc показали на видео
Автомобиль презентован первым зрителям в камуфляже, поскольку премьера серийной версии модели ожидается через месяц, в мае. Основные технические характеристики новинки уже известны.
Новинка будет построена на платформе MQB и станет позиционироваться в линейке кроссоверов ниже Volkswagen Tiguan. Ожидается, что технически новинка повторит представленный в марте 2016 года на автосалоне в Женеве компактный кроссовер Audi Q2.
По габаритам T-Roc близок к хэтчбеку Volkswagen Golf и должен заимствовать у него линейку двигателей и коробок передач, включая 6-ступенчатые механические и 7-диапазонные роботизированные. Объем двигателей составит 1 и 1,5 литра. Не исключено, что под капотом расположится и 2-литровый дизельный TDI.
Предполагается, что модель выйдет на рынок с передним приводом и модификациями с полным приводом.
Производство нового кроссовера наладят в Португалии и одним из ключевых рынков для модели станет Европа. Ближайшими конкурентами T-Roc называют Nissan Juke, Renault Captur, Jeep Renegade.
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Как Volkswagen жил в январские месяцы 1960-х
15.01.2016, 12:12
Читайте по теме
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
Февральский срез Volkswagen: от д-ра Мюнха до индийской «Фабии»
07.02.2017, 08:16
Четырнадцать лет назад начали выпускать Volkswagen Touran
13.12.2016, 10:07
Volkswagen в июле 1970-х: уход «Жука» и рождение «Хорька»
01.07.2016, 09:50
Вспоминаем VW Transporter, который переехал из Вольфсбурга в Ганновер
08.03.2016, 08:57
Как Volkswagen жил в январские месяцы 1960-х
15.01.2016, 12:12
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Олег насчёт возможности вставить 1,9 от пасата, не помещается топливная по высоте надо поднимать крышку а так без серьёзных проблем с кип все сходится, турбину заглушил ремонт дорогой и нет гарантии пройдёт 5000 или 50000,потерял 15-20проц, хватает .
Поменяли, обновили всё что можно обновить (масло, фильтры, сальники..) но датчик масла по-прежнему пищит и масло убавляется.в чём может быть проблема?
Остановился на светофоре, машина заглохла, пытался завести, но результата ничего не дало, пришлось пробовать на буксир, через 50 метров машина завелась, такое чувство что аккумулятору не хватает заряд, хотя проехал 200 км без остановки... В чем проблема?
Интересные разделы
АвтоМосква Volkswagen Автомудрость Volkswagen АвтоПитер Volkswagen Дизайн и тюнинг Volkswagen Новинки и концепт кары Volkswagen Новости и акции автосалонов Volkswagen Автосалоны и дилеры марки Volkswagen Аренда и прокат авто марки Volkswagen Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volkswagen Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volkswagen
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное