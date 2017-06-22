22 июня 2017, 08:02

Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее

«Группа ГАЗ» и Volkswagen Truck & Bus, в которое входят марки MAN, Scania и Volkswagen Caminhões е Ônibus, подписали соглашение о намерениях, в рамках которого компании рассмотрят возможности для долгосрочного стратегического партнерства. Упор будет сделан на поставку и совместную сборке автокомпонентов.
^
Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее MAN, Scania, ГАЗ

Сотрудничество между Volkswagen Truck & Bus и «Группой ГАЗ» началось более 10 лет назад. Европейская сторона располагает широким пакетом технологических разработок и развитой международной дилерской сетью. Преимуществом «Группы ГАЗ» является отличное знание внутреннего рынка и развитую производственную и сбытовую инфраструктуру.

Начиная с 2007 года, компания MAN поставила более 5500 двигателей для городских автобусов марки ЛиАЗ, которые эксплуатируются во многих крупных городах России, а также за рубежом.

Манфред Айбек, генеральный директор корпорации «Русские машины» « Результатом нашего многолетнего партнерства с Volkswagen Group стало производство на мощностях «Группы ГАЗ» порядка 200 000 автомобилей Volkswagen и Škoda, а также более 7000 автобусов с компонентами Scania и MAN. Расширение сотрудничества между компаниями позволит изучить наши возможности для развития в сегменте коммерческого транспорта в глобальном масштабе »
Манфред Айбек, генеральный директор корпорации «Русские машины»

Ранее мы писали
Туристический автобус «Круиз» показал себя широкой публике в комплектации с газовым двигателем, который отвечает ...
Читать далее
С шведской Scania сотрудничество началось в 2005 году и привело к созданию туристических автобусов серии Cruise и междугородных автобусов Voyage для реализации на рынках России и других стран. К сегодняшнему дню выпущено 1600 автобусов с компонентами Scania. Более 700 таких автобусов было поставлено для Олимпийских игр в Сочи.

Сегодня компании реализуют совместный проект по разработке туристических автобусов серии Cruise с новым интерьером и повышенной функциональностью. Обновленный автобус будет использован для транспортировки спортивных команд и болельщиков для российских городов, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.

По итогам I квартала текущего года Volkswagen Truck & Bus реализовал в России 1390 грузовиков, что вдвое выше аналогичного показателя 2016-го. В настоящее время отечественный рынок коммерческого транспорта демонстрирует рост спроса со среднегодовым ростом около 40 %. Общий объём рынка коммерческого транспорта составил примерно 12 500 единиц.

Новости МАН, Скания, GAZ, Газель

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум MAN TGA
| Кому: олег снимай вперёд машины вместе с радиатором охлаждения (в спарку) , не трудно это делать, мы снимали вдвоём, но лучше 3 чела
Сергей МАН
Форум MAN 12.224
хотелось почитать отзывы по MAN 12.224
роман
Форум MAN LE
как откинуть кабину
sergei
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ГАЗ Автомудрость ГАЗ АвтоПитер ГАЗ Дизайн и тюнинг ГАЗ Новинки и концепт кары ГАЗ Новости и акции автосалонов ГАЗ Автосалоны и дилеры марки ГАЗ Аренда и прокат авто марки ГАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ГАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ГАЗ
Главные материалы
Больше прав для мото. Как обезопасить двухколесники?
Курс на цивилизацию. Где лучше обслуживать автомобиль?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее
Сотрудничество между Volkswagen Truck & Bus и «Группой ГАЗ» началось более 10 лет назад. Европейская сторона располагает широким пакетом технологических разработок и развитой международной дилерской сетью. Преимуществом «Группы ГАЗ» является отличное знание внутреннего рынка и развитую производственную и сбытовую инфраструктуру.Начиная с 2007 года, компания MAN поставила более 5500 двигателей для городских автобусов марки ЛиАЗ, которые эксплуатируются во многих крупных городах России, а также за рубежом. {{person_100_Результатом нашего многолетнего партнерства с Volkswagen Group стало производство на мощностях «Группы ГАЗ» порядка 200 000 автомобилей Volkswagen и Škoda, а также более 7000 автобусов с компонентами Scania и MAN. Расширение сотрудничества между компаниями позволит изучить наши возможности для развития в сегменте коммерческого транспорта в глобальном масштабе}}{{material_114710}} С шведской Scania сотрудничество началось в 2005 году и привело к созданию туристических автобусов серии Cruise и междугородных автобусов Voyage для реализации на рынках России и других стран. К сегодняшнему дню выпущено 1600 автобусов с компонентами Scania. Более 700 таких автобусов было поставлено для Олимпийских игр в Сочи. Сегодня компании реализуют совместный проект по разработке туристических автобусов серии Cruise с новым интерьером и повышенной функциональностью. Обновленный автобус будет использован для транспортировки спортивных команд и болельщиков для российских городов, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.По итогам I квартала текущего года Volkswagen Truck & Bus реализовал в России 1390 грузовиков, что вдвое выше аналогичного показателя 2016-го. В настоящее время отечественный рынок коммерческого транспорта демонстрирует рост спроса со среднегодовым ростом около 40 %. Общий объём рынка коммерческого транспорта составил примерно 12 500 единиц.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Красноярск Московская область Белгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG