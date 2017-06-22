Volkswagen Truck & Bus и «Группа ГАЗ» решили сотрудничать далее
Сотрудничество между Volkswagen Truck & Bus и «Группой ГАЗ» началось более 10 лет назад. Европейская сторона располагает широким пакетом технологических разработок и развитой международной дилерской сетью. Преимуществом «Группы ГАЗ» является отличное знание внутреннего рынка и развитую производственную и сбытовую инфраструктуру.
Начиная с 2007 года, компания MAN поставила более 5500 двигателей для городских автобусов марки ЛиАЗ, которые эксплуатируются во многих крупных городах России, а также за рубежом.
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Результатом нашего многолетнего партнерства с Volkswagen Group стало производство на мощностях «Группы ГАЗ» порядка 200 000 автомобилей Volkswagen и Škoda, а также более 7000 автобусов с компонентами Scania и MAN. Расширение сотрудничества между компаниями позволит изучить наши возможности для развития в сегменте коммерческого транспорта в глобальном масштабе
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Манфред Айбек, генеральный директор корпорации «Русские машины»
Сегодня компании реализуют совместный проект по разработке туристических автобусов серии Cruise с новым интерьером и повышенной функциональностью. Обновленный автобус будет использован для транспортировки спортивных команд и болельщиков для российских городов, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.
По итогам I квартала текущего года Volkswagen Truck & Bus реализовал в России 1390 грузовиков, что вдвое выше аналогичного показателя 2016-го. В настоящее время отечественный рынок коммерческого транспорта демонстрирует рост спроса со среднегодовым ростом около 40 %. Общий объём рынка коммерческого транспорта составил примерно 12 500 единиц.
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