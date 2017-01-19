Volvo анонсировал новинку весны 2017 года

Презентация нового кроссовера XC40 запланирована в рамках автосалона в Шанхае. По предварительной информации, модель создана на модельной платформе СМА, разработанной Volvo совместно с Geely.
Силовая линейка новинки представлена турбированным мотором объемом 1,5 литра мощностью 240 л.с. Представители производителя не исключают, что новая серийная версия автомобиля может получить гибридную силовую установку 300 л.с.
Модельная платформа СМА будет использована и при создании линейки автомобилей Lynk&Co. Это новая марка, являющаяся дочерним предприятием компании Geely. Первый кроссовер бренда находится на завершающей стадии. Скорее всего, модель также будет презентована на автосалоне в Шанхае.
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
Силовая линейка новинки представлена турбированным мотором объемом 1,5 литра мощностью 240 л.с. Представители производителя не исключают, что новая серийная версия автомобиля может получить гибридную силовую установку 300 л.с. Модельная платформа СМА будет использована и при создании линейки автомобилей Lynk&Co. Это новая марка, являющаяся дочерним предприятием компании Geely. Первый кроссовер бренда находится на завершающей стадии. Скорее всего, модель также будет презентована на автосалоне в Шанхае.
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