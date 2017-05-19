46
19 мая 2017, 10:34

Volvo будет выпускать ХС90 в Индии

Volvo Cars объявляет о начале сборки автомобилей в Индии в текущем году. Сборочное предприятие будет расположено вблизи города Бангалор на юге Индии и сфокусировано на моделях, построенных на модульной платформе SPA.
^

Первой выпущенной здесь моделью марки станет премиальный внедорожник XC90. Другие модели, запланированные для местной сборки, будут объявлены позднее. Для подготовки своего сборочного производства компания сотрудничает с Volvo Group, производителем грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Кроме того, планируется использовать существующие инфраструктурные и производственные возможности близ Бангалора. Информация о прочих контрактах и финансовых деталях не разглашается.

Volvo XC90
Выпускается с 2002 г.
Новый от 3 260 000 до 4 537 000 Р
Объявлений: 133
Отзывов: 8

Решение Volvo запустить индийское производство и вывести эти машины на рынок совпадает с запущенной несколько лет назад инициативой национального правительства, целью которой является выявление и продвижение производственных возможностей страны. Хотя индийский премиальный рынок все еще относительно невелик, в ближайшие годы прогнозируется его быстрый рост.

В настоящее время доля Volvo в сегменте премиум-класса составляет около 5%, и компания планирует к 2020 году увеличить этот показатель вдвое. В 2016 году в Индии было реализовано более 1400 автомобилей марки Volvo, что оказалось на 24% выше результатов 2015 года. Первые 4 месяца 2017 года поддержали положительную динамику: продажи показали рост более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Новости Вольво ХС90

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volvo XC90
машина очень нравится. у меня 2.9л 272лс ремонт нужен как и всем машинам. но лучше хс90 наврятли найдете.
олеся
Volvo XC90 "в разрезе" в Свид-Мобиле!
На сайте ваяют дилетанты, ибо ЕХ35 (37) , Х3,GLK не могут быть конкурентами ХС90 - это кроссоверы классом ниже.
Nuance
Volvo XC90: и вновь легкий лоск
А где электродоводчик задней двери? Вечно все руки в грязи.
stomalex
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volvo Автомудрость Volvo АвтоПитер Volvo Дизайн и тюнинг Volvo Новинки и концепт кары Volvo Новости и акции автосалонов Volvo Автосалоны и дилеры марки Volvo Аренда и прокат авто марки Volvo Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volvo Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volvo
Главные материалы
Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?
Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
Хотели бы Вы, чтобы Suzuki Dzire продавался в России?
Голосовать
Продажа Volvo XC90
Объявления о продаже Volvo XC90
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 42 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль XC90
Volvo будет выпускать ХС90 в Индии
Первой выпущенной здесь моделью марки станет премиальный внедорожник XC90. Другие модели, запланированные для местной сборки, будут объявлены позднее. Для подготовки своего сборочного производства компания сотрудничает с Volvo Group, производителем грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Кроме того, планируется использовать существующие инфраструктурные и производственные возможности близ Бангалора. Информация о прочих контрактах и финансовых деталях не разглашается.{{model_1444}}Решение Volvo запустить индийское производство и вывести эти машины на рынок совпадает с запущенной несколько лет назад инициативой национального правительства, целью которой является выявление и продвижение производственных возможностей страны. Хотя индийский премиальный рынок все еще относительно невелик, в ближайшие годы прогнозируется его быстрый рост. В настоящее время доля Volvo в сегменте премиум-класса составляет около 5%, и компания планирует к 2020 году увеличить этот показатель вдвое. В 2016 году в Индии было реализовано более 1400 автомобилей марки Volvo, что оказалось на 24% выше результатов 2015 года. Первые 4 месяца 2017 года поддержали положительную динамику: продажи показали рост более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Владивосток Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG