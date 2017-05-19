Volvo будет выпускать ХС90 в Индии
Первой выпущенной здесь моделью марки станет премиальный внедорожник XC90. Другие модели, запланированные для местной сборки, будут объявлены позднее. Для подготовки своего сборочного производства компания сотрудничает с Volvo Group, производителем грузовых автомобилей, автобусов и строительной техники. Кроме того, планируется использовать существующие инфраструктурные и производственные возможности близ Бангалора. Информация о прочих контрактах и финансовых деталях не разглашается.
Решение Volvo запустить индийское производство и вывести эти машины на рынок совпадает с запущенной несколько лет назад инициативой национального правительства, целью которой является выявление и продвижение производственных возможностей страны. Хотя индийский премиальный рынок все еще относительно невелик, в ближайшие годы прогнозируется его быстрый рост.
В настоящее время доля Volvo в сегменте премиум-класса составляет около 5%, и компания планирует к 2020 году увеличить этот показатель вдвое. В 2016 году в Индии было реализовано более 1400 автомобилей марки Volvo, что оказалось на 24% выше результатов 2015 года. Первые 4 месяца 2017 года поддержали положительную динамику: продажи показали рост более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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