Volvo Cars и Autoliv создают совместное предприятие Zenuity
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Новая организация будет разрабатывать программное обеспечение для автопилотов и систем помощи водителю. Подписанию соглашения предшествовал меморандум о намерениях, согласованный компаниями осенью 2016 года.
Autoliv и Volvo Cars будут владеть новым совместным предприятием на условиях 50/50. Согласно документу, на момент подписания Autoliv инвестирует в совместное предприятие в общей сложности порядка 1,1 млрд шведских крон.
Головной офис предприятия разместится в Гетеборге, в Швеции. Работы также будут осуществляться в Мюнхене, в Германии и Детройте в США. Штат нового предприятия будет состоять из сотрудников Volvo Cars и Autoliv.
Совместное предприятие приступит к работе в первой половине 2017 года после того, как в ряде стран будут получены разрешения антимонопольных служб и согласованы другие аспекты работы Zenuity.
Первую продукцию компания сможет выпустить уже к 2019 году, затем последуют новые технологии в области автономного управления.
Volvo Cars и Autoliv создают совместное предприятие Zenuity
Autoliv и Volvo Cars будут владеть новым совместным предприятием на условиях 50/50. Согласно документу, на момент подписания Autoliv инвестирует в совместное предприятие в общей сложности порядка 1,1 млрд шведских крон. Головной офис предприятия разместится в Гетеборге, в Швеции. Работы также будут осуществляться в Мюнхене, в Германии и Детройте в США. Штат нового предприятия будет состоять из сотрудников Volvo Cars и Autoliv. Совместное предприятие приступит к работе в первой половине 2017 года после того, как в ряде стран будут получены разрешения антимонопольных служб и согласованы другие аспекты работы Zenuity.Первую продукцию компания сможет выпустить уже к 2019 году, затем последуют новые технологии в области автономного управления.
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