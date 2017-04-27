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27 апреля 2017, 08:46

Volvo готовит 2 новинки

Компания Volvo готовит к выходу две новые модели - хэтчбек V20 и кроссовер XC20, которые, как заявлено, будут доступны по цене большинству покупателей. Премьеры заявлены конкурентами для Audi A1 и Mini.
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Автомобили будут выпускаться на одинаковой архитектуре СМА, с помощью которой производитель намерен и далее выпускать доступные по цене автомобили. По словам представителей бренда, платформа СМА будет лежать в основе машин, которые в модельном ряду расположатся под 40-й серией. Таким образом, в модельном ряду марки новинки расположатся ниже моделей V40 и XC40.
 
Представители Volvo отмечают, что выпуск моделей с невысокой стоимостью просят наладить клиенты, которые хотели бы приобрести компактный, но при этом такой же комфортный, как и другие в линейках бренда, автомобиль.
 
Сроки выхода новинок, как и цена, пока не названы. Также остается открытым вопрос, на каких рынках в первую очередь появятся названные модели.
Новинки и концепт кары Вольво

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Volvo готовит 2 новинки
Автомобили будут выпускаться на одинаковой архитектуре СМА, с помощью которой производитель намерен и далее выпускать доступные по цене автомобили. По словам представителей бренда, платформа СМА будет лежать в основе машин, которые в модельном ряду расположатся под 40-й серией. Таким образом, в модельном ряду марки новинки расположатся ниже моделей V40 и XC40. Представители Volvo отмечают, что выпуск моделей с невысокой стоимостью просят наладить клиенты, которые хотели бы приобрести компактный, но при этом такой же комфортный, как и другие в линейках бренда, автомобиль. Сроки выхода новинок, как и цена, пока не названы. Также остается открытым вопрос, на каких рынках в первую очередь появятся названные модели.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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