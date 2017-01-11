11 января 2017, 18:01

Volvo готовит электрокар к 2019 году

Отмечается, что в будущем производитель планирует создать целую линейку экологически чистых транспортных средств и, возможно, целый «зеленый» суббренд. Новинка положит начало этому процессу.

Как заявил старший вице-президент отдела исследований и разработок Volvo Хенрик Грин, инженеры компании уже заняты созданием автомобиля на электрическом двигателе.

Ранее компания выпустила несколько плагин-гибридных версий авто. Так, соответствующую установку T8 получили кроссовер XC90, седан S90 и универсал V90. В сумме производительность 2-литрового двигателя V4 Drive-E и электромотора достигает 408 л.с.

Дизайн и тюнинг Вольво

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добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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Volvo готовит электрокар к 2019 году
Как заявил старший вице-президент отдела исследований и разработок Volvo Хенрик Грин, инженеры компании уже заняты созданием автомобиля на электрическом двигателе.Ранее компания выпустила несколько плагин-гибридных версий авто. Так, соответствующую установку T8 получили кроссовер XC90, седан S90 и универсал V90. В сумме производительность 2-литрового двигателя V4 Drive-E и электромотора достигает 408 л.с.
2017-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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