Volvo готовит электрокар к 2019 году

Отмечается, что в будущем производитель планирует создать целую линейку экологически чистых транспортных средств и, возможно, целый «зеленый» суббренд. Новинка положит начало этому процессу.
Как заявил старший вице-президент отдела исследований и разработок Volvo Хенрик Грин, инженеры компании уже заняты созданием автомобиля на электрическом двигателе.
Ранее компания выпустила несколько плагин-гибридных версий авто. Так, соответствующую установку T8 получили кроссовер XC90, седан S90 и универсал V90. В сумме производительность 2-литрового двигателя V4 Drive-E и электромотора достигает 408 л.с.
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
Как заявил старший вице-президент отдела исследований и разработок Volvo Хенрик Грин, инженеры компании уже заняты созданием автомобиля на электрическом двигателе.Ранее компания выпустила несколько плагин-гибридных версий авто. Так, соответствующую установку T8 получили кроссовер XC90, седан S90 и универсал V90. В сумме производительность 2-литрового двигателя V4 Drive-E и электромотора достигает 408 л.с.
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