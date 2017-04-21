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21 апреля 2017, 08:55

Volvo готовит линейку компактных авто

Бренд намерен начать производство субкомпактных машин с индексом «20», которые будут доступны одновременно на рынках всех стран, где представлены другие модели компании.
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По предварительной информации, озвученной представителями бренда, в линейку войдут универсал V20 и кроссовер XC20. Основным рынками для новинок будут Китай и Западная Европа.
 
Новинки получат бензиновые и дизельные турбодвигатели, а также гибридную установку. Со временем не исключается появление и электрической версии.
 
Дебютный серийный электромобиль бренда появится на автомобильном рынке в 2019 году, а производить его будут на предприятии в Китае. Новинка будет обладать запасом хода в 400 км, а в ее основе будет лежать модульная архитектура CMA.
 
Ближайшие же планы Volvo связаны с началом серийного производства XC60. Он оснащен 8-ступенчатой коробкой передач, на выбор будут представлены дизельные двигатели D4 и D5, а также 5-цилиндровый бензиновый T5, объемом 2 литра мощностью 245 л.с. Модель начальной комплектации работает с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 сек.
Новинки и концепт кары Вольво

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Volvo готовит линейку компактных авто
По предварительной информации, озвученной представителями бренда, в линейку войдут универсал V20 и кроссовер XC20. Основным рынками для новинок будут Китай и Западная Европа. Новинки получат бензиновые и дизельные турбодвигатели, а также гибридную установку. Со временем не исключается появление и электрической версии. Дебютный серийный электромобиль бренда появится на автомобильном рынке в 2019 году, а производить его будут на предприятии в Китае. Новинка будет обладать запасом хода в 400 км, а в ее основе будет лежать модульная архитектура CMA. Ближайшие же планы Volvo связаны с началом серийного производства XC60. Он оснащен 8-ступенчатой коробкой передач, на выбор будут представлены дизельные двигатели D4 и D5, а также 5-цилиндровый бензиновый T5, объемом 2 литра мощностью 245 л.с. Модель начальной комплектации работает с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 сек.
2017-04-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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