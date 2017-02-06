Volvo ХС40 покажут в Шанхае

Версия кроссовера для китайского рынка будет презентована в апреле на автосалоне в Шанхае. Производители считают, что паркетник способен стать лидером продаж в этой стране.
Новинка построена на модульной платформе CMA, которая применялась и в модели Geely Lynk. Машина оборудована бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 180 л.с., а также 2,2-литровым турбированным мотором, который генерирует 240 л.с.
Через некоторое время, вероятно, появится гибридная версия модели. Отличительными особенностями модели станут большая радиаторная решетка, светодиодная головная оптика с ходовыми огнями, а также вертикальные задние фонари в стойках.
По мнению экспертов, ХС40 способен стать конкурентом Audi Q3, BMW X1 и Mercedes-Benz GLA.
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
Новинка построена на модульной платформе CMA, которая применялась и в модели Geely Lynk. Машина оборудована бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 180 л.с., а также 2,2-литровым турбированным мотором, который генерирует 240 л.с. Через некоторое время, вероятно, появится гибридная версия модели. Отличительными особенностями модели станут большая радиаторная решетка, светодиодная головная оптика с ходовыми огнями, а также вертикальные задние фонари в стойках. По мнению экспертов, ХС40 способен стать конкурентом Audi Q3, BMW X1 и Mercedes-Benz GLA.
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