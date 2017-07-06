Volvo отчитался о российских продажах
Лидерами продаж, традиционно, являются модели XC60 и XC90. Так, XC60 – самый продаваемый среднеразмерный кроссовер Европы по итогам 2016 года – возглавляет рейтинг продаж шведской модельной линейки и в России. Если с января по июнь 2016 года эту модель приобрели 939 россиян, то результаты первой половины текущего года показали уже цифру в 1560 проданных XC60. Таким образом, рост составил 66%.
Поставки ХС60 будут продолжены вплоть до окончания производства текущего поколения кроссовера в сентябре. Ожидается, что в салонах официальных дилеров втомобили первого поколения будут в наличии до конца 2017 года. В начале 2018-го у российских дилеров появится совершенно новый ХС60, впервые представленный на Женевском автосалоне в марте.
Высокий спрос на старте продаж показывают и новинки 2017 года – седан S90 и вседорожник V90 Cross Country. Поставки этих моделей начались в Россию только в марте. Универсал повышенной проходимости показал результат в 225 авто. Седан бизнес-класса в разошелся тиражом в173 экземпляра.
Рост показывают и глобальные продажи Volvo. Всего в мире за первые 6 месяцев 2017 года был реализован 277 641 автомобиль, что на 8,2 % больше показателей аналогичного периода годом ранее. Только за июнь компания реализовала 54 351 авто (+5,7%).
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