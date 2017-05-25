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25 мая 2017, 15:21
Volvo поддержит велопарад в Москве
Volvo Car Russia выступает партнером Большого московского велопарада, который пройдет в российской столице 28 мая. Десятки тысяч велосипедистов соберутся на проспекте Академика Сахарова и следом проедут по Садовому кольцу в поддержку развития городской велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах.
На месте старта велопарада будет организована экспозиция Volvo. Здесь шведская компания продемонстрирует возможности своей системы активной безопасности City Safety. Она способна обнаружить потенциально опасные объекты перед автомобилем (включая другие транспортные средства, пешеходов и велосипедистов) и в экстренной ситуации применить автоматическое торможение. Технология предусматривает различные сценарии столкновений и помогает водителю избежать их. Причем система работает как днем, так и ночью.
Внедорожники Volvo XC90 и вседорожники V90 Cross Country также выступят официальными автомобилями безопасности мероприятия. Они замкнут парад велосипедистов и придут на помощь в случае необходимости.
Внедорожники Volvo XC90 и вседорожники V90 Cross Country также выступят официальными автомобилями безопасности мероприятия. Они замкнут парад велосипедистов и придут на помощь в случае необходимости.
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добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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