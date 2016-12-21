Volvo предлагает версию S90 R-Design от 3 046 000 рублей
Наряду с шильдиком R-Design седан получил новое оформление фронтальной части: противотуманные фары интегрированы в спойлер, а дизайн решетки радиатора стал более агрессивным. Для оформления передней и задней частей автомобиля используются элементы отделки черного цвета Piano Black. Усиливают образ черные матовые 5-спицевые диски с рисунком «бриллиантовая огранка».
Ряд особенностей ожидает покупателя внутри: оригинальные компоненты декоративной отделки салона, специальные педали и коврики, спортивные сиденья и стильное рулевое колесо. Попутно S90 R-Design получил специальный пакет освещения салона. Во все комплектации S90 R-Design включены технологии Pilot Assist, Volvo on Call и City Safety.
Pilot Assist – своего рода помощник как на скоростном шоссе, так и в неспешном городском потоке. Система использует аккуратное подруливание для удержания автомобиля в пределах дорожной разметки на скорости до 130 км/ч. Для функционирования системе не требуется впереди идущий автомобиль. City Safety предупредит водителя о сближении с впереди идущим или резко остановившимся автомобилем, пешеходом, велосипедистом или крупным животным, а на критическом расстоянии самостоятельно применит экстренное торможение.
В свою очередь, Volvo on Call объединяет SOS-систему, круглосуточную помощь на дорогах и мобильное приложение, позволяющее управлять некоторыми функциями S90 R-Design с мобильного телефона. Например, разблокировать/заблокировать двери, прогреть салон, завести двигатель или получить информацию бортового компьютера о состоянии автомобиля.
В списке прочих систем и помощников, включенных во все комплектации, встретим адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения съезда с дороги, систему контроля полосы движения с противодействующим усилием на руле, задний парковочный радар и др.
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