21 декабря 2016, 08:25

Volvo предлагает версию S90 R-Design от 3 046 000 рублей

Для своего нового седана S90 компания Volvo подготовила динамичную версию R-Design. Тем, кто предпочитает активный стиль езды, точное управление и стильную внешность, придется еще раз проверить «содержимое» своей банковской карты: ценник на машину стартует с отметки 3 046 000 рублей. Дилеры уже принимают заказы.
Volvo предлагает версию S90 R-Design от 3 046 000 рублей

Наряду с шильдиком R-Design седан получил новое оформление фронтальной части: противотуманные фары интегрированы в спойлер, а дизайн решетки радиатора стал более агрессивным. Для оформления передней и задней частей автомобиля используются элементы отделки черного цвета Piano Black. Усиливают образ черные матовые 5-спицевые диски с рисунком «бриллиантовая огранка».

Ряд особенностей ожидает покупателя внутри: оригинальные компоненты декоративной отделки салона, специальные педали и коврики, спортивные сиденья и стильное рулевое колесо. Попутно S90 R-Design получил специальный пакет освещения салона. Во все комплектации S90 R-Design включены технологии Pilot Assist, Volvo on Call и City Safety.

Pilot Assist – своего рода помощник как на скоростном шоссе, так и в неспешном городском потоке. Система использует аккуратное подруливание для удержания автомобиля в пределах дорожной разметки на скорости до 130 км/ч. Для функционирования системе не требуется впереди идущий автомобиль. City Safety предупредит водителя о сближении с впереди идущим или резко остановившимся автомобилем, пешеходом, велосипедистом или крупным животным, а на критическом расстоянии самостоятельно применит экстренное торможение.

В свою очередь, Volvo on Call объединяет SOS-систему, круглосуточную помощь на дорогах и мобильное приложение, позволяющее управлять некоторыми функциями S90 R-Design с мобильного телефона. Например, разблокировать/заблокировать двери, прогреть салон, завести двигатель или получить информацию бортового компьютера о состоянии автомобиля.

В списке прочих систем и помощников, включенных во все комплектации, встретим адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения съезда с дороги, систему контроля полосы движения с противодействующим усилием на руле, задний парковочный радар и др.

Дизайн и тюнинг Вольво C90

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Volvo предлагает версию S90 R-Design от 3 046 000 рублей
Наряду с шильдиком R-Design седан получил новое оформление фронтальной части: противотуманные фары интегрированы в спойлер, а дизайн решетки радиатора стал более агрессивным. Для оформления передней и задней частей автомобиля используются элементы отделки черного цвета Piano Black. Усиливают образ черные матовые 5-спицевые диски с рисунком «бриллиантовая огранка».Ряд особенностей ожидает покупателя внутри: оригинальные компоненты декоративной отделки салона, специальные педали и коврики, спортивные сиденья и стильное рулевое колесо. Попутно S90 R-Design получил специальный пакет освещения салона. Во все комплектации S90 R-Design включены технологии Pilot Assist, Volvo on Call и City Safety.Pilot Assist – своего рода помощник как на скоростном шоссе, так и в неспешном городском потоке. Система использует аккуратное подруливание для удержания автомобиля в пределах дорожной разметки на скорости до 130 км/ч. Для функционирования системе не требуется впереди идущий автомобиль. City Safety предупредит водителя о сближении с впереди идущим или резко остановившимся автомобилем, пешеходом, велосипедистом или крупным животным, а на критическом расстоянии самостоятельно применит экстренное торможение.В свою очередь, Volvo on Call объединяет SOS-систему, круглосуточную помощь на дорогах и мобильное приложение, позволяющее управлять некоторыми функциями S90 R-Design с мобильного телефона. Например, разблокировать/заблокировать двери, прогреть салон, завести двигатель или получить информацию бортового компьютера о состоянии автомобиля. В списке прочих систем и помощников, включенных во все комплектации, встретим адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения съезда с дороги, систему контроля полосы движения с противодействующим усилием на руле, задний парковочный радар и др.
2016-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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