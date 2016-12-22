22 декабря 2016, 17:47

Volvo разработала «красный ключ» в помощь водителю

Опция доступна за доплату для моделей S90, V90 и XC90. Ее предлагается использовать, если автомобиль передается начинающим водителям, сотрудникам сервисных центров или парковщикам.
Представители бренда отмечают, что необходимость передавать кому-то свой автомобиль всегда связана с чувством тревоги. «Тем, кому часто приходится доверять машину, «красный ключ» даст уверенность, что автомобилем пользуются разумно, независимо от того, кто сейчас за рулем», — заявили в Volvo.
 
При использовании специального брелока, покрашенного в красный цвет, максимальная скорость автомобиля ограничивается 120 км/ч, адаптивный круиз-контроль выставляется на максимальную дистанцию до автомобиля впереди, а максимально возможная громкость аудиосистемы ограничивается.
 
Кроме того, при работе этого режима принудительно включаются все система безопасности, включая слежение за «мертвыми зонами», усталостью водителя и рядностью движения, предупреждения фронтальных столкновений, а также распознавания дорожных знаков.
 
Добавим, функцию «красный ключ» уже использует Dodge в спорткарах Challenger Hellcat специальный красный ключ, но он выполняет другую функцию. Он «открывает» всю мощность двигателя, увеличивая отдачу почти в полтора раза.
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Volvo разработала «красный ключ» в помощь водителю
Представители бренда отмечают, что необходимость передавать кому-то свой автомобиль всегда связана с чувством тревоги. «Тем, кому часто приходится доверять машину, «красный ключ» даст уверенность, что автомобилем пользуются разумно, независимо от того, кто сейчас за рулем», — заявили в Volvo. При использовании специального брелока, покрашенного в красный цвет, максимальная скорость автомобиля ограничивается 120 км/ч, адаптивный круиз-контроль выставляется на максимальную дистанцию до автомобиля впереди, а максимально возможная громкость аудиосистемы ограничивается. Кроме того, при работе этого режима принудительно включаются все система безопасности, включая слежение за «мертвыми зонами», усталостью водителя и рядностью движения, предупреждения фронтальных столкновений, а также распознавания дорожных знаков. Добавим, функцию «красный ключ» уже использует Dodge в спорткарах Challenger Hellcat специальный красный ключ, но он выполняет другую функцию. Он «открывает» всю мощность двигателя, увеличивая отдачу почти в полтора раза.
2016-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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