Volvo разработала «красный ключ» в помощь водителю
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Опция доступна за доплату для моделей S90, V90 и XC90. Ее предлагается использовать, если автомобиль передается начинающим водителям, сотрудникам сервисных центров или парковщикам.
Представители бренда отмечают, что необходимость передавать кому-то свой автомобиль всегда связана с чувством тревоги. «Тем, кому часто приходится доверять машину, «красный ключ» даст уверенность, что автомобилем пользуются разумно, независимо от того, кто сейчас за рулем», — заявили в Volvo.
При использовании специального брелока, покрашенного в красный цвет, максимальная скорость автомобиля ограничивается 120 км/ч, адаптивный круиз-контроль выставляется на максимальную дистанцию до автомобиля впереди, а максимально возможная громкость аудиосистемы ограничивается.
Кроме того, при работе этого режима принудительно включаются все система безопасности, включая слежение за «мертвыми зонами», усталостью водителя и рядностью движения, предупреждения фронтальных столкновений, а также распознавания дорожных знаков.
Добавим, функцию «красный ключ» уже использует Dodge в спорткарах Challenger Hellcat специальный красный ключ, но он выполняет другую функцию. Он «открывает» всю мощность двигателя, увеличивая отдачу почти в полтора раза.
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
Volvo разработала «красный ключ» в помощь водителю
Представители бренда отмечают, что необходимость передавать кому-то свой автомобиль всегда связана с чувством тревоги. «Тем, кому часто приходится доверять машину, «красный ключ» даст уверенность, что автомобилем пользуются разумно, независимо от того, кто сейчас за рулем», — заявили в Volvo. При использовании специального брелока, покрашенного в красный цвет, максимальная скорость автомобиля ограничивается 120 км/ч, адаптивный круиз-контроль выставляется на максимальную дистанцию до автомобиля впереди, а максимально возможная громкость аудиосистемы ограничивается. Кроме того, при работе этого режима принудительно включаются все система безопасности, включая слежение за «мертвыми зонами», усталостью водителя и рядностью движения, предупреждения фронтальных столкновений, а также распознавания дорожных знаков. Добавим, функцию «красный ключ» уже использует Dodge в спорткарах Challenger Hellcat специальный красный ключ, но он выполняет другую функцию. Он «открывает» всю мощность двигателя, увеличивая отдачу почти в полтора раза.
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