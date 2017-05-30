30 мая 2017, 10:51

Volvo S90 отправятся на рынок из Китая по железной дороге

Volvo Cars стал первым автопроизводителем в мире, экспортирующим в Европу по железной дороге автомобили, произведенные в Китае. Первые седаны бизнес-класса S90 прибудут в распределительный центр в бельгийском Зебрюгге уже завтра.
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Автомобили перевозятся в Бельгию по недавно открытой железнодорожной магистрали Китай – Европа, проходящей через Россию. Новый способ транспортировки сокращает время доставки автомобилей в Европу на две трети по сравнению с морским маршрутом. Железнодорожная доставка связывает глобальную стратегию производства и логистики Volvo с многомиллиардными торговыми потоками между Китаем и Европой.

Volvo S90
Выпускается с 1997 г.
Новый от 2 641 000 до 3 586 000 Р
Объявлений: 9
Помимо сокращения времени ожидания такие перевозки также являются более рациональным выбором с точки зрения воздействия логистических операций на окружающую среду. При одинаковом расстоянии выбросы CO2 на тонну/км в случае ж/д транспортировки сокращаются на треть по сравнению с доставкой по морю. С новой магистралью экономия будет еще выше с учетом более короткой дистанции.

Каждый из выделенных Volvo поездов, следующих между городами Дацин и Зебрюгге, перевозит около 225 автомобилей шведской марки в специально сконструированных контейнерах. Один контейнер вмещает 3 машины, расположенные под разными углами для максимальной оптимизации внутреннего пространства. Специальные приспособления гарантируют закрепление и неподвижность автомобилей во время транспортировки.

Первоначально поезда будут отправляться из Дацина один раз в неделю. В дальнейшем планируется увеличить частоту рейсов в соответствии с растущими объемами.

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Volvo S90 отправятся на рынок из Китая по железной дороге
Автомобили перевозятся в Бельгию по недавно открытой железнодорожной магистрали Китай – Европа, проходящей через Россию. Новый способ транспортировки сокращает время доставки автомобилей в Европу на две трети по сравнению с морским маршрутом. Железнодорожная доставка связывает глобальную стратегию производства и логистики Volvo с многомиллиардными торговыми потоками между Китаем и Европой.{{model_1899}} Помимо сокращения времени ожидания такие перевозки также являются более рациональным выбором с точки зрения воздействия логистических операций на окружающую среду. При одинаковом расстоянии выбросы CO2 на тонну/км в случае ж/д транспортировки сокращаются на треть по сравнению с доставкой по морю. С новой магистралью экономия будет еще выше с учетом более короткой дистанции.Каждый из выделенных Volvo поездов, следующих между городами Дацин и Зебрюгге, перевозит около 225 автомобилей шведской марки в специально сконструированных контейнерах. Один контейнер вмещает 3 машины, расположенные под разными углами для максимальной оптимизации внутреннего пространства. Специальные приспособления гарантируют закрепление и неподвижность автомобилей во время транспортировки.Первоначально поезда будут отправляться из Дацина один раз в неделю. В дальнейшем планируется увеличить частоту рейсов в соответствии с растущими объемами.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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