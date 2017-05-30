Volvo S90 отправятся на рынок из Китая по железной дороге
Автомобили перевозятся в Бельгию по недавно открытой железнодорожной магистрали Китай – Европа, проходящей через Россию. Новый способ транспортировки сокращает время доставки автомобилей в Европу на две трети по сравнению с морским маршрутом. Железнодорожная доставка связывает глобальную стратегию производства и логистики Volvo с многомиллиардными торговыми потоками между Китаем и Европой.
Каждый из выделенных Volvo поездов, следующих между городами Дацин и Зебрюгге, перевозит около 225 автомобилей шведской марки в специально сконструированных контейнерах. Один контейнер вмещает 3 машины, расположенные под разными углами для максимальной оптимизации внутреннего пространства. Специальные приспособления гарантируют закрепление и неподвижность автомобилей во время транспортировки.
Первоначально поезда будут отправляться из Дацина один раз в неделю. В дальнейшем планируется увеличить частоту рейсов в соответствии с растущими объемами.
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