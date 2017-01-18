18 января 2017, 09:22

Volvo приходит в мир каршеринга

Volvo намерена создать новое подразделение, которое займется предоставлением услуг каршеринга . Оно будет создано на базе Sunfleet – одной из первых в мире компаний в области каршеринга, которая находится под управлением Volvo с 1998 года.
При этом шведы объявили, что деятельность такого подразделения будет распространена на другие рынки мира, а новая компания будет предоставлять совершенно новые виды услуг в полном соответствии с ожиданиями людей в части владения и использования автомобилей.
 
Компания планирует дополнить существующие и традиционные модели владения автомобилем рядом новых решений и услуг. Гибкость и легкость использования, а также индивидуальный подход рассматриваются как самые важные аспекты, необходимые для успеха концепции.
 
Генеральным директором нового подразделения станет Бодил Эрикссон. В настоящее время он занимает пост вице-президента по продукции, маркетингу и коммуникациям Volvo Car USA. Ранее он занимал должность старшего вице-президента по корпоративным коммуникациям.

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Volvo приходит в мир каршеринга
При этом шведы объявили, что деятельность такого подразделения будет распространена на другие рынки мира, а новая компания будет предоставлять совершенно новые виды услуг в полном соответствии с ожиданиями людей в части владения и использования автомобилей. Компания планирует дополнить существующие и традиционные модели владения автомобилем рядом новых решений и услуг. Гибкость и легкость использования, а также индивидуальный подход рассматриваются как самые важные аспекты, необходимые для успеха концепции. Генеральным директором нового подразделения станет Бодил Эрикссон. В настоящее время он занимает пост вице-президента по продукции, маркетингу и коммуникациям Volvo Car USA. Ранее он занимал должность старшего вице-президента по корпоративным коммуникациям.
2017-01-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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