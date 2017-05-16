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16 мая 2017, 15:17

Volvo выпустит маленький вседорожник

В модельной линейке Volvo в скором времени появится компактный кроссовер, который составит конкуренцию на мировом авторынке Audi Q2. Автомобиль построят на модульной платформе CMA, разработанной совместно с инженерами Geely.
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По словам руководителя отдела исследований и разработок шведской марки Хенрика Грина, новый вседорожник должен получить имя XC20. В настоящий момент нет никаких препятствий, чтобы выпустить его, поскольку модульная платформа CMA отлично подходит для создания такой машины.

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По слухам, в базовом варианте вседорожник будет приводить в движение 1,5-литровый бензиновый турбированный агрегат, мощность которого составит порядка 150 сил. Этот же мотор, как говорят в компании, может использоваться на любой модели, в том числе на флагманском внедорожнике XC90.

Премьера прототипа XC20 может состояться в конце года, однако серийный вариант модели появится на свет не раньше 2020 года. Маленький кроссовер будет ориентирован, прежде всего, на европейский авторынок.

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Форум Volvo 850
добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
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Volvo выпустит маленький вседорожник
По словам руководителя отдела исследований и разработок шведской марки Хенрика Грина, новый вседорожник должен получить имя XC20. В настоящий момент нет никаких препятствий, чтобы выпустить его, поскольку модульная платформа CMA отлично подходит для создания такой машины.{{material_119001}}По слухам, в базовом варианте вседорожник будет приводить в движение 1,5-литровый бензиновый турбированный агрегат, мощность которого составит порядка 150 сил. Этот же мотор, как говорят в компании, может использоваться на любой модели, в том числе на флагманском внедорожнике XC90.Премьера прототипа XC20 может состояться в конце года, однако серийный вариант модели появится на свет не раньше 2020 года. Маленький кроссовер будет ориентирован, прежде всего, на европейский авторынок.
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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