Volvo XC40 и XC60 появятся в России в начале 2018 года
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Компания Volvo анонсировала вывод на российский рынок моделей XC40 и XC60. В данный момент XC40 проводит тестовые испытания в Женеве. О технических характеристиках известно немногое.
По словам главы российского офиса Volvo Майка Мальмстена, благодаря инвестициям компании Geely концерн Volvo смог преодолеть финансовый кризис внутри компании и заняться разработкой собственного модельного ряда. Также Мальмстен отметил, что предыдущая модель XC90 побила рекорды продаж, спрос на авто превысил предложение на более чем 2 000 ед.
Автомобиль XC40 будет создан на платформе SPA, которая часто встречается у машин 90 серии.
Отметим, что по итогам прошлого года компания произвела 534 000 автомобилей во всем мире. В России реализовано более 5 000 ед. Самой продаваемой моделью стал кроссовер XC60, на втором месте - XC90, а на третьем - XC70.
Майк Мальмстен выразил надежду, что их компании до 2020 года удастся реализовать около 2 000 000 новых кроссоверов в России, этому должно способствовать создание дилерских автосалонов Volvo еще в 7 городах страны.
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
Volvo XC40 и XC60 появятся в России в начале 2018 года
По словам главы российского офиса Volvo Майка Мальмстена, благодаря инвестициям компании Geely концерн Volvo смог преодолеть финансовый кризис внутри компании и заняться разработкой собственного модельного ряда. Также Мальмстен отметил, что предыдущая модель XC90 побила рекорды продаж, спрос на авто превысил предложение на более чем 2 000 ед. Автомобиль XC40 будет создан на платформе SPA, которая часто встречается у машин 90 серии. Отметим, что по итогам прошлого года компания произвела 534 000 автомобилей во всем мире. В России реализовано более 5 000 ед. Самой продаваемой моделью стал кроссовер XC60, на втором месте - XC90, а на третьем - XC70. Майк Мальмстен выразил надежду, что их компании до 2020 года удастся реализовать около 2 000 000 новых кроссоверов в России, этому должно способствовать создание дилерских автосалонов Volvo еще в 7 городах страны.
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