9 февраля 2017, 14:34

Volvo XC40 и XC60 появятся в России в начале 2018 года

Компания Volvo анонсировала вывод на российский рынок моделей XC40 и XC60. В данный момент XC40 проводит тестовые испытания в Женеве. О технических характеристиках известно немногое.
По словам главы российского офиса Volvo Майка Мальмстена, благодаря инвестициям компании Geely концерн Volvo смог преодолеть финансовый кризис внутри компании и заняться разработкой собственного модельного ряда. Также Мальмстен отметил, что предыдущая модель XC90 побила рекорды продаж, спрос на авто превысил предложение на более чем 2 000 ед.
 
Автомобиль XC40 будет создан на платформе SPA, которая часто встречается у машин 90 серии. 
Отметим, что по итогам прошлого года компания произвела 534 000 автомобилей во всем мире. В России реализовано более 5 000 ед. Самой продаваемой моделью стал кроссовер XC60, на втором месте - XC90, а на третьем - XC70.
 
Майк Мальмстен выразил надежду, что их компании до 2020 года удастся реализовать около 2 000 000 новых кроссоверов в России, этому должно способствовать создание дилерских автосалонов Volvo еще в 7 городах страны.
Купить авто Вольво

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volvo 440 K
| Ребят подскажите мне пожалуйста в чем может быть причина? у меня вольво 440 1.7i турбо 1989 года, ездила отлично, не было проблем пока не спалил сцепление, занялся заменой, сделал, собрал, завелась с пол тычка, но как выехал испытать оказалось, что двигатель перестал набирать обороты, до 3000 тысяч-ракета ...
владимир
Форум Volvo XC60
Ищу владельцев Вольво XC60 2013-15 г выпуска для участия в фокус группе25июня в Экспоцентре 2-2,5часа (денежное вознаграждение 4000руб) .Обращаться по тел 89043815384
Светлана
Форум Volvo 850
добрый день.потскажите что может быть.машина заводится отлично но при температуре 80г глохнет и пока не остынет не заводится.зарание спасибо
евгений
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volvo Автомудрость Volvo АвтоПитер Volvo Дизайн и тюнинг Volvo Новинки и концепт кары Volvo Новости и акции автосалонов Volvo Автосалоны и дилеры марки Volvo Аренда и прокат авто марки Volvo Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volvo Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volvo
Главные материалы
Mercedes-Benz GLE. Что выбрать: внедорожник или купе?
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Volvo XC40 и XC60 появятся в России в начале 2018 года
По словам главы российского офиса Volvo Майка Мальмстена, благодаря инвестициям компании Geely концерн Volvo смог преодолеть финансовый кризис внутри компании и заняться разработкой собственного модельного ряда. Также Мальмстен отметил, что предыдущая модель XC90 побила рекорды продаж, спрос на авто превысил предложение на более чем 2 000 ед. Автомобиль XC40 будет создан на платформе SPA, которая часто встречается у машин 90 серии. Отметим, что по итогам прошлого года компания произвела 534 000 автомобилей во всем мире. В России реализовано более 5 000 ед. Самой продаваемой моделью стал кроссовер XC60, на втором месте - XC90, а на третьем - XC70. Майк Мальмстен выразил надежду, что их компании до 2020 года удастся реализовать около 2 000 000 новых кроссоверов в России, этому должно способствовать создание дилерских автосалонов Volvo еще в 7 городах страны.
2017-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG