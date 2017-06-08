8 июня 2017, 16:28

Volvo XC60 может получить российскую «прописку»

Volvo рассматривает вариант организации крупноузловой сборки нового XC60 в России. В настоящее время ведется поиск подходящей для этого площадки. Детали соглашений пока уточняются.
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Отметим, что попытка выпускать автомобили Volvo в России уже предпринималась брендом в рамках калининградского «Автотора», но что-то пошло не так.
 
Сейчас Volvo XC60 выпускают в шведском Торсланде, параллельно готовя в Чэнду плацдарм для частичного переноса производства. Но если даже в России не наладят локальную сборку автомобилей названной марки, то на рынке будут продавать XC60, сделанные в Китае.
 
Напомним, что мировая премьера Volvo XC60 состоялась в начале марта. В Россию кроссовер должен поступить в I квартале 2018 года. Европейским покупателям предложат 2 дизельных мотора мощностью 190 и 235 л.с., бензиновые двигатели 254 и 320 л.с., а также гибридную версию T8 Twin Engine, поставки которой в Россию – под большим вопросом.
Volvo XC60
Выпускается с 2008 г.
Новый от 2 318 000 до 2 970 000 Р
Объявлений: 221
Отзывов: 6
 
В основе второй генерации кроссовера Volvo XC60 лежит модульная архитектура SPA. Производитель существенно расширил список оснащения нового кроссовера, теперь он имеет 4-зонный климат-контроль CleanZone. Помимо этого, машина признана одной из самых безопасных в мире.
 
Добавим также, что автомобиль в базовом варианте оснащения оценили в 52 900 долларов. За эти деньги покупатели получат вседорожник с 8-ступенчатой коробкой передач. Модель начальной комплектации работает с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.
 
В перечень оснащения новинки входит функция предотвращения выезда на полосу встречного движения с помощью автоматического рулевого управления. Это позволяет минимизировать риск столкновения со встречным транспортом. В более дорогих комплектациях на машине установлена система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.
 
По информации «Автостата», по итогам 5 месяцев нынешнего года бестселлером Volvo на российском рынке остается компактный кроссовер ХС60, чьи продажи в мае выросли в 2,3 раза, до 1 266 автомобилей.

Комплектации и технические характеристики

Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин249
Объем двигателя2497
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.9
Загородный цикл7.2
Смешанный цикл9.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Светлана
как снять заднее сидение на вольве xc60 ?
порвали кожаную сидушку хочу перешить но не знаю как снять сидение чтоб удобнее было зашивать
Nurik186
Отзыв о Volvo XC60 2013 года
Замечательная машинка, только корпус не выдерал эксплуатацию на российских дорогах (крылья и пороги умерли) . Из-за высокой надежности и неубиваемости комплектующих возникали проблемы с плановым ТО- болты и гайки обламывались. До нее была 244 1980 г.в. Проблемы теже. Великолепная марка!!!
yurii nesterov
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Volvo XC60 может получить российскую «прописку»
Отметим, что попытка выпускать автомобили Volvo в России уже предпринималась брендом в рамках калининградского «Автотора», но что-то пошло не так. Сейчас Volvo XC60 выпускают в шведском Торсланде, параллельно готовя в Чэнду плацдарм для частичного переноса производства. Но если даже в России не наладят локальную сборку автомобилей названной марки, то на рынке будут продавать XC60, сделанные в Китае. Напомним, что мировая премьера Volvo XC60 состоялась в начале марта. В Россию кроссовер должен поступить в I квартале 2018 года. Европейским покупателям предложат 2 дизельных мотора мощностью 190 и 235 л.с., бензиновые двигатели 254 и 320 л.с., а также гибридную версию T8 Twin Engine, поставки которой в Россию – под большим вопросом.{{model_1901}} В основе второй генерации кроссовера Volvo XC60 лежит модульная архитектура SPA. Производитель существенно расширил список оснащения нового кроссовера, теперь он имеет 4-зонный климат-контроль CleanZone. Помимо этого, машина признана одной из самых безопасных в мире. Добавим также, что автомобиль в базовом варианте оснащения оценили в 52 900 долларов. За эти деньги покупатели получат вседорожник с 8-ступенчатой коробкой передач. Модель начальной комплектации работает с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды. В перечень оснащения новинки входит функция предотвращения выезда на полосу встречного движения с помощью автоматического рулевого управления. Это позволяет минимизировать риск столкновения со встречным транспортом. В более дорогих комплектациях на машине установлена система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч. По информации «Автостата», по итогам 5 месяцев нынешнего года бестселлером Volvo на российском рынке остается компактный кроссовер ХС60, чьи продажи в мае выросли в 2,3 раза, до 1 266 автомобилей.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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