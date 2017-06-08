8 июня 2017, 16:28
Volvo XC60 может получить российскую «прописку»
Volvo рассматривает вариант организации крупноузловой сборки нового XC60 в России. В настоящее время ведется поиск подходящей для этого площадки. Детали соглашений пока уточняются.
Отметим, что попытка выпускать автомобили Volvo в России уже предпринималась брендом в рамках калининградского «Автотора», но что-то пошло не так.
Сейчас Volvo XC60 выпускают в шведском Торсланде, параллельно готовя в Чэнду плацдарм для частичного переноса производства. Но если даже в России не наладят локальную сборку автомобилей названной марки, то на рынке будут продавать XC60, сделанные в Китае.
Напомним, что мировая премьера Volvo XC60 состоялась в начале марта. В Россию кроссовер должен поступить в I квартале 2018 года. Европейским покупателям предложат 2 дизельных мотора мощностью 190 и 235 л.с., бензиновые двигатели 254 и 320 л.с., а также гибридную версию T8 Twin Engine, поставки которой в Россию – под большим вопросом.
В основе второй генерации кроссовера Volvo XC60 лежит модульная архитектура SPA. Производитель существенно расширил список оснащения нового кроссовера, теперь он имеет 4-зонный климат-контроль CleanZone. Помимо этого, машина признана одной из самых безопасных в мире.
Добавим также, что автомобиль в базовом варианте оснащения оценили в 52 900 долларов. За эти деньги покупатели получат вседорожник с 8-ступенчатой коробкой передач. Модель начальной комплектации работает с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.
В перечень оснащения новинки входит функция предотвращения выезда на полосу встречного движения с помощью автоматического рулевого управления. Это позволяет минимизировать риск столкновения со встречным транспортом. В более дорогих комплектациях на машине установлена система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.
По информации «Автостата», по итогам 5 месяцев нынешнего года бестселлером Volvo на российском рынке остается компактный кроссовер ХС60, чьи продажи в мае выросли в 2,3 раза, до 1 266 автомобилей.
Комплектации и технические характеристики
|Volvo XC60 VOR 2.5 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|249
|Объем двигателя
|2497
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.9
|Загородный цикл
|7.2
|Смешанный цикл
|9.6
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
Акцент на SUV: что посмотреть на «Мире автомобиля 2017»?
06.04.2017, 17:40
Двухдверка Volvo 262 Coupé празднует свое 40-летие
11.03.2017, 21:01
Двадцать лет назад в Париже показали купе Volvo C70
30.09.2016, 14:02
Шестьдесят лет назад родился Volvo Amazon
02.09.2016, 12:01
«Сто сороковая» серия Volvo отмечает полувековой юбилей
16.08.2016, 07:36
Вспоминаем основные вехи истории Volvo 850
09.06.2016, 07:48
Читайте по теме
Акцент на SUV: что посмотреть на «Мире автомобиля 2017»?
06.04.2017, 17:40
Двухдверка Volvo 262 Coupé празднует свое 40-летие
11.03.2017, 21:01
Двадцать лет назад в Париже показали купе Volvo C70
30.09.2016, 14:02
Шестьдесят лет назад родился Volvo Amazon
02.09.2016, 12:01
«Сто сороковая» серия Volvo отмечает полувековой юбилей
16.08.2016, 07:36
Вспоминаем основные вехи истории Volvo 850
09.06.2016, 07:48
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Ищу владельцев Вольво XC60 2013-15 г выпуска для участия в фокус группе25июня в Экспоцентре 2-2,5часа (денежное вознаграждение 4000руб) .Обращаться по тел 89043815384
порвали кожаную сидушку хочу перешить но не знаю как снять сидение чтоб удобнее было зашивать
Замечательная машинка, только корпус не выдерал эксплуатацию на российских дорогах (крылья и пороги умерли) . Из-за высокой надежности и неубиваемости комплектующих возникали проблемы с плановым ТО- болты и гайки обламывались. До нее была 244 1980 г.в. Проблемы теже. Великолепная марка!!!
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное