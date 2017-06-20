Volvo XC90 отправили на ремонт из-за ремней безопасности
Под отзывную кампанию попали 1 305 внедорожников Volvo XC90, реализованных в нескольких странах. В машинах обнаружена неполадка ремней безопасности третьего ряда кресел.
Ремни безопасности третьего ряда обладают, как выяснилось опытным путем, слабыми креплениями, что может послужить причиной получения травм при аварии. Кроме того, во время отсоединения ремня может «выстрелить» один из металлических элементов.
Напомним, что в конце прошлого года Volvo XC90 отзывался из-за дефекта ремней, а в начале этого года были обнаружены неполадки с боковыми подушками.
Отметим также, что пару месяцев назад в России проходила отзывная кампания, под которую попадали XC90, проданные в 2016 и 2017 годах. У автомобилей, как обнаружилось, могут отсутствовать информационные этикетки о подушке безопасности на крышке зеркала солнцезащитного козырька пассажира.
Как счел Росстандарта, этот дефект может создать угрозу безопасной эксплуатации автомобиля. Поэтому на машинах, попадающих под сервисную кампанию, заменят крышки зеркала в солнцезащитном козырьке пассажира на деталь с этикеткой. Расходы, связанные с ремонтными работами, взяла на себя компания.
В марте автопроизводитель сообщил о необходимости отремонтировать 887 кроссоверов XC90 из-за ненадежного крепления дренажного шланга системы. Тогда в Росстандарте пояснили, что если течь не будет обнаружена, то со временем это может сказаться на работе других электрических систем автомобиля. В частности, в модуль снабжения водителя информацией могут поступать сообщения о неисправности.
Комплектации и технические характеристики
|Volvo XC90 R-Design 2.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|320
|Объем двигателя
|1969
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|9.8
|Загородный цикл
|7.0
|Смешанный цикл
|8.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
машина очень нравится. у меня 2.9л 272лс ремонт нужен как и всем машинам. но лучше хс90 наврятли найдете.
На сайте ваяют дилетанты, ибо ЕХ35 (37) , Х3,GLK не могут быть конкурентами ХС90 - это кроссоверы классом ниже.
А где электродоводчик задней двери? Вечно все руки в грязи.
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