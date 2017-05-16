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16 мая 2017, 08:04

Volvo заявила о более плодотворном сотрудничестве с Google

Его результатом должен станть новый информационный продукт на базе Android. В течение ближайших 2 лет доступ к широкому ассортименту приложений и сервисов появится на всех новых моделях бренда.
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Каталог приложений для Android, разработанных Google, Volvo или другими компаниями, будет содержать сервисы, связанные с автомобилем и прогнозирующие ситуации как внутри него, так и вокруг.

Как считают в Volvo, использование Android в качестве базовой операционной системы увеличит скорость и гибкость в разработке и позволит клиентам персонализировать свое общение с подключенным автомобилем.

Шведы не первый день сотрудничают с Google, и до сих пор общие усилия сводились к проекту  обновления ПО в моделях Volvo. Но уже скоро приложение для определения местоположения Google Local Search начнет работать с новой версией навигации Sensus Navigation.

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Volvo заявила о более плодотворном сотрудничестве с Google
Каталог приложений для Android, разработанных Google, Volvo или другими компаниями, будет содержать сервисы, связанные с автомобилем и прогнозирующие ситуации как внутри него, так и вокруг.Как считают в Volvo, использование Android в качестве базовой операционной системы увеличит скорость и гибкость в разработке и позволит клиентам персонализировать свое общение с подключенным автомобилем. Шведы не первый день сотрудничают с Google, и до сих пор общие усилия сводились к проекту  обновления ПО в моделях Volvo. Но уже скоро приложение для определения местоположения Google Local Search начнет работать с новой версией навигации Sensus Navigation.
2017-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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