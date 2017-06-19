19 июня 2017, 19:08
Возможности электромобилей Renault испытали на Кубани
Электромобили Renault Kangoo Z.E. и Twizy стали участниками проходившего в Краснодарском крае пробега «На грани разряда». Акцию посвятили году экологии, а также увеличению популярности электротранспорта.
Пробег начался в Краснодаре, за 5 следующих дней участники посетили Лефкадию (Крымский район), Абрау-Дюрсо, Новороссийск, Геленджик, Небуг, Лазаревское, Дагомыс. Преодолели в общей сложности 600 км, завершился марафон на площади чемпионов Олимпийского парка Сочи.
Участникам было нелегко, ведь ехать к морю пришлось через горы, при том специальных зарядных станций для электромобилей там нет, что, впрочем, дало шанс показать возможности электромобилей. По пути участники посетили предприятие по переработке и утилизации батарей, ртути, пластика, расположенное в станице Холмской. Представители Агентства ртутной безопасности поделились сведениями о переработке батарей электромобилей. Лефкадия и Абрау-Дюрсо, которые также стали опорными точками маршрута, имеют потенциал в сфере экотуризма. Еще и выставку электромобилей в ВДЦ «Орленок» организовали, где сейчас идет экологическая смена.
Отметим, что Renault принимает от россиян заявки на электромобили Kangoo Z.E. и Twizy, которые сертифицированы и адаптированы для эксплуатации на территории страны. Автопробег стал этому доказательством.
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