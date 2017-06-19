19 июня 2017, 19:08

Возможности электромобилей Renault испытали на Кубани

Электромобили Renault Kangoo Z.E. и Twizy стали участниками проходившего в Краснодарском крае пробега «На грани разряда». Акцию посвятили году экологии, а также увеличению популярности электротранспорта.
^
Пробег начался в Краснодаре, за 5 следующих дней участники посетили Лефкадию (Крымский район), Абрау-Дюрсо, Новороссийск, Геленджик, Небуг, Лазаревское, Дагомыс. Преодолели в общей сложности 600 км, завершился марафон на площади чемпионов Олимпийского парка Сочи.
 
Участникам было нелегко, ведь ехать к морю пришлось через горы, при том специальных зарядных станций для электромобилей там нет, что, впрочем, дало шанс показать возможности электромобилей. По пути участники посетили предприятие по переработке и утилизации батарей, ртути, пластика, расположенное в станице Холмской. Представители Агентства ртутной безопасности поделились сведениями о переработке батарей электромобилей. Лефкадия и Абрау-Дюрсо, которые также стали опорными точками маршрута, имеют потенциал в сфере экотуризма. Еще и выставку электромобилей в ВДЦ «Орленок» организовали, где сейчас идет экологическая смена.
 
Отметим, что Renault принимает от россиян заявки на электромобили Kangoo Z.E. и Twizy, которые сертифицированы и адаптированы для эксплуатации на территории страны. Автопробег стал этому доказательством.
Новинки и концепт кары Рено

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Magnum
Привет всем!У меня такая проблема на магнуме 440,2005года, когда пробуксовывает заднее колесо на панеле засвечивается знак стоп впоследствии чего неработает автомат и притормажевает колесо, но стоит выключить зажигание и включить обратно проблема изчезает.Но даже если не пробуксовывать, а просто нажать ...
Slavyan83
Форум Renault Premium
пропала нижняя половинка на прянику евро3 что может быть?
Дмитрий
Форум Renault Master
при установке форсунки сорвали резьбу в головке! что делать? подскажите пожалуйста!
ВАСЕК
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Курс на цивилизацию. Где лучше обслуживать автомобиль?
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Возможности электромобилей Renault испытали на Кубани
Пробег начался в Краснодаре, за 5 следующих дней участники посетили Лефкадию (Крымский район), Абрау-Дюрсо, Новороссийск, Геленджик, Небуг, Лазаревское, Дагомыс. Преодолели в общей сложности 600 км, завершился марафон на площади чемпионов Олимпийского парка Сочи. Участникам было нелегко, ведь ехать к морю пришлось через горы, при том специальных зарядных станций для электромобилей там нет, что, впрочем, дало шанс показать возможности электромобилей. По пути участники посетили предприятие по переработке и утилизации батарей, ртути, пластика, расположенное в станице Холмской. Представители Агентства ртутной безопасности поделились сведениями о переработке батарей электромобилей. Лефкадия и Абрау-Дюрсо, которые также стали опорными точками маршрута, имеют потенциал в сфере экотуризма. Еще и выставку электромобилей в ВДЦ «Орленок» организовали, где сейчас идет экологическая смена. Отметим, что Renault принимает от россиян заявки на электромобили Kangoo Z.E. и Twizy, которые сертифицированы и адаптированы для эксплуатации на территории страны. Автопробег стал этому доказательством.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Саратов Краснодар Калининград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG