Возобновились продажи SsangYong Actyon

Корейский кроссовер официально возвращается на рынок России сегодня, 25 января. Поставки модели не велись с весны 2015 года, когда бренд свернул выпуск модели на Дальнем Востоке.
Новые поставки пришли российским дилерам бренда еще в конце 2016 года, но продажи возобновляются только сейчас. Стоимость Actyon варьируется от 1 169 000 рублей до 1 990 000 рублей в зависимости от комплектации, есть выбор дополнительных опций.
Необходимо отметить, что продажи SsangYong Actyon возобновляются одновременно в другими новинками компании - кроссоверами Tivoli и Tivoli XLV.
Ранее SsangYong анонсировал новый кроссовер LIV-2, который дебютировал минувшей осенью.
| SsangYong - молодцы!!! Автомобили действительно превосходят многие бренды по доступности, комплектации и иногда в качестве. Это новый бренд, но еще 5-7 лет и он будет у всех на устах, какими сейчас являются Hyidai, KIA.
| Желаю успехов и процветания!!!
Новый бренд??? Вы издеваетесь???
Новые поставки пришли российским дилерам бренда еще в конце 2016 года, но продажи возобновляются только сейчас. Стоимость Actyon варьируется от 1 169 000 рублей до 1 990 000 рублей в зависимости от комплектации, есть выбор дополнительных опций. Необходимо отметить, что продажи SsangYong Actyon возобновляются одновременно в другими новинками компании - кроссоверами Tivoli и Tivoli XLV. Ранее SsangYong анонсировал новый кроссовер LIV-2, который дебютировал минувшей осенью.
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