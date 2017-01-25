25 января 2017, 11:07

Возобновились продажи SsangYong Actyon

Корейский кроссовер официально возвращается на рынок России сегодня, 25 января. Поставки модели не велись с весны 2015 года, когда бренд свернул выпуск модели на Дальнем Востоке.
Новые поставки пришли российским дилерам бренда еще в конце 2016 года, но продажи возобновляются только сейчас. Стоимость Actyon варьируется от 1 169 000 рублей до 1 990 000 рублей в зависимости от комплектации, есть выбор дополнительных опций.
 
Необходимо отметить, что продажи SsangYong Actyon возобновляются одновременно в другими новинками компании - кроссоверами Tivoli и Tivoli XLV.
 
Ранее SsangYong анонсировал новый кроссовер LIV-2, который дебютировал минувшей осенью.

Комплектации и технические характеристики

SsangYong Actyon Welcome 2.0 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин149
Объем двигателя1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл9.7
Загородный цикл6.2
Смешанный цикл7.5
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум SsangYong Actyon
Ездил и на советских и на РФ и на японских. 3 недели назад взял Актион 2014 механика-передний привод. Авто нравится. Чувствительная подвеска по сравнению с ПАТРИОТОМ. В целом - доволен.
Николай
SsangYong Actyon со штатной навигацией
не могу соединить навигационную систему с интернетом помогите
АНАТОЛИЙ
SsangYong увеличил продажи Actyon на 29%
| SsangYong - молодцы!!! Автомобили действительно превосходят многие бренды по доступности, комплектации и иногда в качестве. Это новый бренд, но еще 5-7 лет и он будет у всех на устах, какими сейчас являются Hyidai, KIA. | Желаю успехов и процветания!!! Новый бренд??? Вы издеваетесь???
Денис
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Возобновились продажи SsangYong Actyon
Новые поставки пришли российским дилерам бренда еще в конце 2016 года, но продажи возобновляются только сейчас. Стоимость Actyon варьируется от 1 169 000 рублей до 1 990 000 рублей в зависимости от комплектации, есть выбор дополнительных опций. Необходимо отметить, что продажи SsangYong Actyon возобновляются одновременно в другими новинками компании - кроссоверами Tivoli и Tivoli XLV. Ранее SsangYong анонсировал новый кроссовер LIV-2, который дебютировал минувшей осенью.
2017-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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