5 июня 2017, 18:25

Всеволожский завод Ford приостановит конвейер

Автозавод Ford под Петербургом остановит конвейер почти на месяц - каникулы на предприятии начнутся с 16 июля и продлятся 4 недели, до 14 августа. Представители профсоюзных организаций называют ситуацию на предприятии стабильной.
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Средняя зарплата на всеволожском заводе составляет 49 000 рублей. В ближайшие годы на предприятии начнут производство легких коммерческих грузовиков, о чем, как сообщают профсоюзные лидеры, работники пока не в курсе.
 
Отметим также, что по данным Ассоциации европейских производителей, по итогам первых января-апреля 2017 года Ford расположился на 10 месте в списке самых продаваемых марок в России, за этот период реализовано 13 429 авто (с учетом реализации легких коммерческих автомобилей). Ford Focus занял 25-е место среди наиболее востребованных на рынке авто с результатом 1288 ед.
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Всеволожский завод Ford приостановит конвейер
Средняя зарплата на всеволожском заводе составляет 49 000 рублей. В ближайшие годы на предприятии начнут производство легких коммерческих грузовиков, о чем, как сообщают профсоюзные лидеры, работники пока не в курсе. Отметим также, что по данным Ассоциации европейских производителей, по итогам первых января-апреля 2017 года Ford расположился на 10 месте в списке самых продаваемых марок в России, за этот период реализовано 13 429 авто (с учетом реализации легких коммерческих автомобилей). Ford Focus занял 25-е место среди наиболее востребованных на рынке авто с результатом 1288 ед.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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