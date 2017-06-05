Всеволожский завод Ford приостановит конвейер
Автозавод Ford под Петербургом остановит конвейер почти на месяц - каникулы на предприятии начнутся с 16 июля и продлятся 4 недели, до 14 августа. Представители профсоюзных организаций называют ситуацию на предприятии стабильной.
Средняя зарплата на всеволожском заводе составляет 49 000 рублей. В ближайшие годы на предприятии начнут производство легких коммерческих грузовиков, о чем, как сообщают профсоюзные лидеры, работники пока не в курсе.
Отметим также, что по данным Ассоциации европейских производителей, по итогам первых января-апреля 2017 года Ford расположился на 10 месте в списке самых продаваемых марок в России, за этот период реализовано 13 429 авто (с учетом реализации легких коммерческих автомобилей). Ford Focus занял 25-е место среди наиболее востребованных на рынке авто с результатом 1288 ед.
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