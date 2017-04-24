Вспоминаем, как Suzuki Samurai забрался на вершину вулкана
Десять лет назад Suzuki Samurai, предшественник Jimny, установил мировой рекорд, который был занесен в книгу рекордов Гиннесса. Автомобиль смог покорить самую высокую точку над уровнем моря – 6688 м.
Suzuki Samurai (Suzuki SJ30) – сверхпроходимый внедорожник, выпускаемый с 1981 по 1998 год. Автомобиль, достигнувший вершины вулкана, был оснащён двигателем 1.6 MPFI с механическим нагнетателем, доработанной подвеской и специальными колёсами.
Suzuki Samurai
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Напомним, что Suzuki не намерена снимать с производства свои внедорожники - модели Grand Vitara и Jimny. Более того, обе машины получат новые поколения и сохранят повышенную проходимость.
Jimny, как ожидается, сохранит рамную конструкцию. Подробной информации о модели пока еще нет.Основой Grand Vitara следующего поколения станет новая более крупная платформа. Дебют модели третьей генерации планируется на конец 2018 года.
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Комментарии пользователей
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на днях приобрел Сузуки Самурай, бензин 1,3 V, при запуске двигатель набирает 3000 об/ мин. пока не прогреется, нормально-ли это напишите пожалуйста, заранее благодарен.
Где можно купить такое чудо? Предложений крайне мало...
А почему на Джима указано привод "Постоянный полный"? У Джима постоянный задний привод. Полный привод подключаемый. Имею Джима 2007 года.
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